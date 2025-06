Dopo anni di attesa e un alone di mistero durato quasi cinque anni, IO Interactive – celebre per la saga di Hitman – ha finalmente svelato il nome ufficiale del suo attesissimo gioco su James Bond.

Il titolo sarà 007 First Light, e verrà presentato in modo completo questa settimana, molto probabilmente durante il Summer Game Fest 2025, previsto per venerdì.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali, accompagnato da un breve messaggio.

La copertina del gioco, condivisa nel post, mostra un’estetica elegante e stilizzata, coerente con l’immaginario classico del franchise. Il gioco, precedentemente noto con il nome in codice Project 007, è rimasto avvolto dal riserbo fin dalla sua rivelazione iniziale nel novembre 2020.

Secondo le prime indiscrezioni emerse nel corso degli anni, 007 First Light dovrebbe offrire un’esperienza più lineare e narrativa rispetto a Hitman (che trovate su Amazon), pur mantenendo l’impronta stilistica e la cura nei dettagli che hanno reso celebre lo studio danese.

Inoltre, il titolo potrebbe essere il primo capitolo di una nuova trilogia originale, scollegata dalle interpretazioni cinematografiche di Bond.

Non è ancora stato confermato se l’agente protagonista sarà ispirato a un volto noto tra i tanti 007 del grande schermo, ma IO Interactive ha già chiarito in passato l’intenzione di creare un James Bond completamente originale, il “loro” Bond.

Dopo un’attesa così lunga, il solo sapere che 007 First Light esiste davvero e verrà mostrato a giorni è già di per sé un evento. IO Interactive ha dimostrato di saper gestire la libertà d'azione, l'infiltrazione e lo stile in modo magistrale con Hitman, e applicare quel know-how a un personaggio iconico come James Bond potrebbe dare vita a uno dei migliori giochi d’azione/spy-thriller di sempre.

Personalmente, mi aspetto un mix di eleganza e tensione, missioni ambientate in location esotiche e una narrazione coinvolgente, magari con un pizzico di humor british.

Se davvero si tratta dell’inizio di una trilogia, First Light dovrà brillare fin da subito. E con la Summer Game Fest ormai alle porte, non resta che mettersi comodi: la missione sta per cominciare.