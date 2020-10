La nostalgia vince sul nuovo: vendite di Crash Bandicoot 4 al lancio inferiori a quelle della N. Sane Trilogy

Quando, di recente, abbiamo ragionato con voi sul venticinquesimo compleanno europeo di PlayStation, abbiamo posto l’accento sul fatto che per i videogiocatori conti sempre, e non poco, il fattore nostalgia. A darcene conferma è il fatto che stiamo vedendo un mondo sempre più popolato da rimasterizzazioni e remake – e apprendiamo dal mercato britannico retail che queste rimasterizzazioni/remake arrivano a far perfino meglio dei nuovi capitoli originali di quello stesso franchise.

È anche il caso di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, che all’esordio sul mercato delle copie fisiche in Regno Unito ha avuto ottimi numeri, piazzandosi davanti a tutti (compreso Star Wars Squadrons di EA), ma ha venduto l’80% in meno di quanto fece Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy all’epoca della sua settimana di esordio – il 30 giugno 2017, solo su PS4 – ci rivela GamesIndustry.

A proposito di console, essendo Crash un’icona dell’immaginario di PlayStation ben l’82% delle vendite di It’s About Time è stato su PS4, mentre il 18% è stato su Xbox One. Vedremo se, in futuro, il gioco arriverà anche su PC e su Nintendo Switch, dove potrebbe conquistare ulteriori fette di mercato.

Sicuramente, bisogna tenere conto anche del fatto che, dal 2017 a oggi (complice anche un 2020 colpito da una pandemia) molte vendite si sono spostate sul digitale, quindi è un fattore di cui tenere conto analizzando i dati forniti da GfK e rilanciati dai colleghi di GamesIndustry, che fanno riferimento al solo mercato retail.

Avete già visto la nostra guida per trovare tutte le gemme nascoste in Crash Bandicoot 4?