Nonostante le polemiche, FIFA 23 ha avuto il lancio migliore di sempre

FIFA 23 è arrivato puntualissimo, come sempre, a scaldare la stagione calcistica dei videogiochi, non senza problemi.

L’ultimo episodio della saga di Electronic Arts, che potete trovare ovviamente su Amazon, sarà per altro veramente l’ultimo di Electronic Arts con questo nome.

Il titolo è partito colpito da un classico review bombing, proprio per i problemi che FIFA 23 ha avuto al lancio.

Tra questi c’è stato, ad esempio, un fastidioso bug dell’anti-cheat che ha impedito l’avvio del gioco su Steam e Origin.

I giocatori hanno continuato a farsi sentire, manifestando il proprio giusto dissenso.

Ma, nonostante tutto, Electronic Arts riporta che FIFA 23 ha avuto il miglior lancio di sempre per il franchise.

Il titolo ha raccolto oltre 10.3 milioni di giocatori nella prima settimana dall’uscita, segnando il più grande periodo di lancio nella storia del franchise.

«La risposta dei nostri fan è stata a dir poco incredibile e siamo entusiasti che la nostra community stia giocando con i loro giocatori e squadre preferiti in FIFA 23 in numero record», ha affermato Nick Wlodyka, di EA SPORTS FC.

Stando alle dichiarazioni di Electronic Arts, il merito di questo successo è nel gran numero di partner, giocatori, squadre e stadi che il titolo ha inserito nella sua offerta.

L’azienda ha anche collaborato di recente con Marvel per portare in campo iconici eroi del calcio in FIFA Ultimate Team, un marhcio sicuramente riconoscibile.

Un sotto mercato che è stato di recente scosso da alcune manovre azzardate per i giocatori più costosi, che sono stati venduti a prezzi irrisori nel tentativo di distruggere l’economia di gioco.

Questi risultato non arriva molto a sorpresa, nonostante le polemiche, perché già nei primi giorni erano emersi dati molto importanti per le vendite del gioco.

Merito anche di iniziative molto particolari, come quella che ha permesso di inserire Ted Lasso e la sua squadra fittizia nel roster definitivo del gioco.