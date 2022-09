FIFA 23 potrebbe aver confermato l’arrivo di una squadra “inesistente”

FIFA 23 potrebbe essere davvero pronto all’ingresso di una squadra inaspettata e, soprattutto, che “non esiste” nella realtà, confermando potenzialmente le anticipazioni delle scorse settimane.

Per il lancio del nuovo titolo calcistico (che potete prenotare scontato su Amazon) sembra infatti che EA Sports abbia in mente di implementare le licenze sulle squadre più amate al mondo… inclusa perfino una fittizia.

Un leak aveva infatti suggerito l’imminente arrivo dell’AFC Richmond, la squadra allenata da Ted Lasso nella sua omonima serie in onda su Apple TV Plus, che potrebbe essere stato confermato dai diretti responsabili.

L’account social ufficiale di Ted Lasso ha infatti deciso di fare un curioso e divertente riferimento ai videogiochi, suggerendo così il possibile arrivo della sua squadra anche in versione virtuale (via VGC).

Ted Lasso ha infatti avvertito Super Mario di fare attenzione, dato che «non è l’unico uomo in pixel con i baffi che non sa mai dove lo porterà un tubo», ricevendo poi una curiosa risposta dall’account ufficiale di FIFA che ha inevitabilmente riacceso le voci sul suo arrivo:

Dopo le indiscrezioni arrivate nelle scorse settimane, potrebbe dunque essere arrivata una prima conferma sull’arrivo dell’AFC Richmond in FIFA 23: se dovesse essere annunciata definitivamente nei prossimi giorni, si tratterebbe sicuramente di una delle aggiunte più divertenti della serie.

Ricordiamo infatti che il prossimo capitolo della serie, che sarà anche l’ultimo che EA Sports produrrà su licenza, sarà ufficialmente disponibile dal 30 settembre: con molta probabilità, non dovremo attendere molto per scoprire se potremo davvero controllare la squadra di Ted Lasso e metterla alla prova con le più importanti formazioni mondiali.

Il numero di squadre e calciatori inclusi in FIFA 23 è già da record, con o senza l’AFC Richmond: vedremo dunque se questa cifra impressionante sarà davvero destinata ad aumentare.

Segnaliamo inoltre che è stata già confermata la licenza ufficiale della Serie B: tutte le squadre della seconda divisione italiana saranno presenti senza alcuna limitazione.