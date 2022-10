FIFA 23 “distrugge” l’economia di FUT: giocatori rari venduti a prezzi irrisori

Un grave errore commesso da FIFA 23 — seppure per pochi minuti — potrebbe aver danneggiato irrimediabilmente l’economia del mercato online di FUT, causando una sovrabbondanza di quelle che dovrebbero essere le carte più rare del gioco.

Sembra infatti che per un periodo di tempo di circa 25 minuti, la modalità online (di cui potete acquistare i relativi FIFA Points su Amazon) ha infatti deciso di includere in uno dei pacchetti dal valore di 25.000 monete i FUT Heroes, carte particolarmente rare e ricercate sul mercato.

Per chi non avesse familiarità con questa tipologia di oggetti collezionabili, si tratta di una collezione dedicata ad alcuni dei più grandi calciatori internazionali in edizioni speciali da «eroi» realizzate in collaborazione con la Marvel, che sul mercato possono essere trovate anche a cifre vicine a ben 2 milioni di monete.

O almeno, così è stato fino a questo clamoroso errore di Electronic Arts: come riportato da VGC, la sovrabbondanza di questi elementi ha fatto in modo che il loro valore scendesse rapidamente nel giro di pochi istanti, arrivando in alcuni casi a calare addirittura di un milione di monete.

Ciò è stato possibile perché il pacchetto da 25.000 monete in questione ha offerto una carta FUT Heroes garantita: un errore corretto dopo nemmeno mezz’ora dagli sviluppatori, ma che non ha impedito a molti fan attenti di approfittare dell’occasione e rivendere le carte sul mercato in-game il prima possibile.

Il pacchetto era stato infatti pubblicizzato come non scambiabile — in altre parole, tutti i contenuti presenti al suo interno non possono essere rivenduti — ma a causa dell’ennesimo errore non è stato affatto così, permettendo ad alcuni fan fortunati di approfittare di un vero e proprio affare irrinunciabile.

Come risultato, l’economia in-game è stata praticamente “distrutta”: adesso il valore delle carte sta venendo velocemente ricalcolato in tempo reale dalla community, tenendo conto dell’effettiva differenza tra domanda e offerta.

Vedremo se nelle prossime ore EA Sports deciderà di rispondere a questa controversia e adottare eventuali provvedimenti, ma ormai il danno sembra essere stato fatto e difficilmente si potrà riuscire a tornare indietro.

Non si tratta però dell’unico problema con cui gli sviluppatori hanno dovuto fare i conti nelle ultime ore: Electronic Arts ha infatti confermato di essere al lavoro per risolvere un problema legato ad alcuni valori dell’accelerazione.

Nel frattempo, se dovesse servirvi una mano per diventare già da ora i migliori giocatori al mondo, potete dare un’occhiata alla nostra guida completa a FIFA 23 e su FUT 23.