FIFA 23 è già vittima di review bombing: ecco che sta succedendo

Sono passati pochissimi giorni dall’uscita ufficiale di FIFA 23 sul mercato, ma molti fan hanno già avuto modo di provare l’ultima esperienza calcistica di EA Sports grazie a una prova anticipata: stando però alle ultime valutazioni emerse online, sembra che non tutti i giocatori siano rimasti soddisfatti.

Pare infatti che anche FIFA 23 (lo trovate su Amazon) non sia rimasto immune alle critiche di buona parte della community, che ha iniziato nelle ultime ore a inondare il titolo di recensioni negative.

Un fenomeno ormai comune anche per le release più attese sul mercato — basti pensare che perfino Elden Ring non ne è rimasto immune — ma che in questo caso sarebbe “giustificato” da alcune feature particolarmente sgradite ad alcuni fan.

Come segnalato infatti da Game Rant, a essere messo sotto accusa è stato soprattutto il gameplay, colpevole secondo alcuni appassionati di aver fatto un passo indietro e di non essere più realistico, mentre c’è invece chi ha criticato il titolo per non essere un upgrade così significativo rispetto all’edizione precedente.

Non sono però gli unici elementi finiti sotto accusa: tra le tante critiche mosse dai fan c’è anche l’aspetto legato al ritorno delle microtransazioni che, sebbene siano state difese a spada tratta da Electronic Arts, vengono considerate un elemento «pay-to-win» che non andrebbe più implementato.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, sul noto aggregatore Metacritic la valutazione degli utenti per FIFA 23 è ferma a 2.4 su PS5 e 2.6 su Xbox Series X, contro le medie rispettivamente del 77 e del 79 arrivate dai critici.

Naturalmente bisogna sottolineare che la media risulta essere così bassa a causa dell’abbondare di valutazioni di 0/10 arrivate dagli utenti, che vanno inevitabilmente a condizionare l’effettiva valutazione finale: resta dunque da valutare se nel lungo periodo il giudizio arrivato dai fan rimanga effettivamente invariato.

Tuttavia, anche la versione PC ha suscitato la recente rabbia dei consumatori, a causa di un sistema anti-cheat che rende impossibile avviare il gioco: la pagina Steam segnala infatti una media delle recensioni «Perlopiù negativa» con il solo 32% a favore dell’ultima fatica di Electronic Arts.

Quest’ultimo caso probabilmente sarà risolto con una semplice patch in lavorazione, mentre varrà la pena di tenere d’occhio il giudizio su console next-gen per capire se nelle prossime ore la reazione degli utenti online cambierà o resterà invariata.