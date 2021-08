Life is Strange subisce un rinvio (ma c’è anche una buona notizia)

La serie di Square Enix è pronta a tornare con Life is Strange True Colors, in arrivo il prossimo mese di settembre, il quale racconterà una storia completamente originale con personaggi inediti.

Sviluppato da Deck Nine (team del precedente Before the Storm), il gioco racconterà infatti le vicende di della giovane Alex Chen, una ragazza asiatico-americana con la passione per la musica.

Di ritorno al suo paese natio, Haven Springs, la ragazza rincontra suo fratello Gabe, quando però si verifica quello che viene definito dagli sviluppatori come «un tragico incidente».

Nel nostro ricco recap potete in ogni caso scoprire tutto ciò che sappiamo su True Colors, in attesa dell’uscita ufficiale.

Ora, i membri del team di sviluppo hanno annunciato un piccolo ritardo, sebbene non si tratta di un posticipo del capitolo regolare in uscita tra alcune settimane.

Poco sotto, trovate il messaggio originale pubblicato dagli sviluppatori sui loro profili social ufficiali pochi minuti fa:

Ciao a tutti! Abbiamo alcuni importanti aggiornamenti per te sulle nostre prossime date di rilascio. Dopo l’uscita di True Colors il 10 settembre, siamo felici di annunciare che il DLC Life is Strange Wavelengths, con Stephen Gingrich, uscirà il 30 settembre. Domani ve lo sveleremo grazie a un nuovo trailer! Tuttavia, a causa delle continue sfide della pandemia mondiale, abbiamo deciso di alleviare qualsiasi ulteriore pressione sul team di sviluppo concedendo più tempo tra l’uscita di True Colors e Life is Strange Remastered Collection. Per questo motivo, abbiamo preso la difficile decisione di ritardare l’uscita della Remastered Collection per tutte le piattaforme – PC, PlayStation, Xbox, Stadia e Switch – fino all’inizio del 2022. Grazie per la vostra pazienza e il supporto Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio i nostri canali ufficiali.

Insomma, pur di non costringere il team di sviluppo a pressioni lavorative straordinarie e potenzialmente dannose, Deck Nine ha deciso di spostare la release della remastered dei primi episodi.

Si tratta di una raccolta composta dalle due remaster di Life is Strange e Before the Storm (manca tuttavia il secondo capitolo, grande assente della compilation).

