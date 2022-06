Non solo The Last of Us Part I: Naughty Dog lavora a una nuova esclusiva PS5

The Last of Us Part I non è l’unica esclusiva di Naughty Dog attualmente in cantiere su PS5: a confermarlo è stato lo stesso Neil Druckmann a margine della Summer Game Fest 2022 e della presentazione dedicata all’attesissimo remake.

La prima storica avventura di Joel ed Ellie, appositamente intitolata per richiamare il collegamento con The Last of Us Part II (che potete acquistare a un ottimo prezzo su Amazon), non è dunque l’unica produzione in arrivo, seppur non sia ancora arrivato il momento di fare luce su quella che sarà la prossima esclusiva.

L’annuncio di The Last of Us Part I è stato sicuramente il fiore all’occhiello dello show condotto da Geoff Keighley, sebbene la sorpresa fosse stata «spoilerata» accidentalmente dalla stessa Sony grazie a un leak clamoroso.

Anche lo stesso Neil Druckmann è intervenuto sulla questione, scherzando sul fatto che alla fine la decisione di lasciare questo nuovo progetto nel mistero non dipenda soltanto da lui, ma anche da PlayStation (via GamingBolt).

Dopo aver già svelato che il team è al lavoro su un’esperienza multiplayer di The Last of Us molto ambiziosa, il co-presidente di Naughty Dog ha infatti ammesso pubblicamente di essere attivo su nuovi videogiochi in esclusiva, attualmente avvolti nel mistero:

«Sto ancora facendo giochi, non ho rinunciato al mio lavoro. È un po’ troppo presto per parlarne. Forse se qualcuno di PlayStation volesse fare un leak, ne potremmo parlare ora. Altrimenti, ce lo terremo per noi».

L’ultima affermazione scherzosa inevitabilmente non può fare altro che rimarcare come Naughty Dog sia più che consapevole del clamoroso leak arrivato direttamente da PlayStation, che ha rovinato la sorpresa finale dello show.

L’augurio di Neil Druckmann e soci è naturalmente che per la loro prossima esclusiva misteriosa la casa di PlayStation riesca a fare maggiore attenzione per non pubblicare informazioni importanti prima del previsto.

Al momento non sappiamo di cosa tratterà la prossima produzione di Naughty Dog, ma Sony non ha voluto nascondere di esserne molto entusiasta. Naturalmente, non appena dovessero emergere ulteriori dettagli sulla vicenda, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Va comunque sottolineato che l’annuncio di The Last of Us Part I non è stato affatto indolore: il prezzo ha scatenato polemiche molto accese tra i fan, arrivando a definirlo addirittura una «truffa».

Abbiamo voluto riflettere sulla questione anche sulle nostre pagine: nel nostro speciale abbiamo fatto il punto della situazione per provare a capire a cosa serva davvero The Last of Us Part I.