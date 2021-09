Il film di Mario sta arrivando (davvero) e ha un cast a dir poco leggendario

Sul palco dell’odierno Nintendo Direct è salito anche nientemeno che Shigeru Miyamoto, che ha svelato alcuni nuovi dettagli per il film di Mario che Nintendo sta realizzando in collaborazione con gli esperti di animazione del team Illumination.

Il film esordirà il 21 dicembre 2022 negli USA, mentre siamo ancora in attesa di una data definitiva per l’Europa (e per il Giappone), anche se è probabile che la finestra rimanga simile o quanto meno non troppo lontana.

A sorprendere è stato soprattutto il cast di talenti che daranno voce, almeno in inglese, agli storici protagonisti della saga. Come confermato da Miyamoto, infatti, gli attori del film saranno:

Chris Pratt

Anya Taylor-Joy

Charlie Day

Jack Black

Keegan-Michael Key

Seth Rogen

Fred Armisen

Kevin Michael Richardson

Sebastian Maniscalco

Charles Martines

Di seguito, anche l’annuncio ufficiale di Nintendo sul suo account Twitter:

Ta-da! Il film di Mario arriverà nei cinema alla fine del 2022! Scopri alcuni degli attori che presteranno la propria voce a Mario e amici nella versione inglese. Maggiori dettagli sulle versioni in altre lingue del film saranno comunicati in futuro. pic.twitter.com/PKC1XMrEiH — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 23, 2021

Come sempre, rimanete sulle pagine di SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo dall’odierno Nintendo Direct, dedicato soprattutto alle uscite che sbarcheranno su Nintendo Switch da qui alla fine dell’anno.