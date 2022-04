Non solo PlayStation: Sony punta sempre di più su…PC

Ormai da vari mesi Sony ho imboccato la strada che vede l’uscita di alcune delle grandi esclusive PlayStation anche su PC.

Queste scelte sono state decisamente ben ripagate, visto che titoli come God of War e Horizon Zero Dawn (che trovate su Amazon al miglior prezzo) sono stati entrambi dei successi cristallini, e hanno ammaliato profondamente anche l’utenza PC.

Ora suu TheGamer leggiamo che, sulla scia di queste mosse alquanto centrate, sembra che il colosso nipponico voglia continuare a investire in questo mercato, e ciò è dimostrato anche dalla ricerca di una specifica figura professionale da parte dell’azienda.

A questo link possiamo notare, infatti, che Sony è alla ricerca di un Senior Director, PC Planning and Strategy, che lascerebbe presagire la volontà di sfruttare ancora di più il vasto mondo del mercato PC.

Nella pagina in questione si legge: «il candidato prescelto sarà responsabile della strategia e dell’attività commerciale nell’ambito delle vendite globali e fornirà un unico piano commerciale ottimizzato per la crescita delle vendite PC».

God of War è uscito su PC a inizio 2022

L’interesse per il mercato PC non è quindi di certo scemato da parte di Sony, e questo potrebbe voler dire che nel futuro anche altre esclusive PlayStation potrebbero approdare anche in questa sezione di mercato, che fin’ora ha portato all’azienda solamente successi.

Forse sarà il momento giusto per tutti coloro che vorrebbero giocare dei titoli diventati ormai dei classici dell’offerta PlayStation, come Ghost of Tsushima o Bloodborne.

Rimanendo in tema PlayStation, è in arrivo il nuovo servizio in abbonamento PS Plus Premium, e adesso finalmente sappiamo quando arriverà in Italia.

Il nuovo PlayStation Plus inoltre potrebbe introdurre una novità gratuita inaspettata, che farebbe sicuramente piacere a una buona fetta di giocatori.

Per concludere, se avete voglia di approfittare degli sconti attualmente presenti su PS Store, date un’occhiata alla nostra selezione che comprende una serie di giochi a meno di 10 euro, piena di chicche da non perdere.