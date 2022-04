Sconti su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Continuano le offerte su PlayStation Store, e di conseguenza rieccoci con l’appuntamento per darvi alcuni consigli in modo da destreggiarsi nel mare di giochi scontati per tutti gli utenti possessori di console Sony.

Senza dubbio non c’è occasione migliore per scoprire nuovi titoli o per affrontare quel gioco su cui aspettavate di buttarvi da tanto tempo, ovviamente tutto senza gravare troppo sul portafogli.

Vi avevamo già presentato alcune delle offerte che rientrano negli sconti di primavera, in occasione dell’arrivo della bella stagione, grazie ai quali potete trovare dei titoli imperdibili a dei prezzi davvero convenienti.

Oggi dunque vi proponiamo una lista aggiornata di titoli a prezzo decisamente basso che trovate nello store digitale PlayStation (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio direttamente su Amazon).

Ecco quindi una serie di giochi che potete acquistare in offerta su PS Store a meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Overcooked! 2 a 6,24€ (al posto di 24,99€)

a 6,24€ (al posto di 24,99€) Tom Raider: Definitive Edition a 2,99€ (al posto di 19,99€)

a 2,99€ (al posto di 19,99€) Far Cry 4 a 8,99€ (al posto di 29,99€)

a 8,99€ (al posto di 29,99€) Saints Row: The Third Remastered a 9,99€ (al posto di 39,99€)

a 9,99€ (al posto di 39,99€) Dragon Ball Xenoverse 2 a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Far Cry 3 Classic Edition a 9,89€ (al posto di 29,99€)

a 9,89€ (al posto di 29,99€) Mad Max a 6,99€ (al posto di 19,99€)

a 6,99€ (al posto di 19,99€) Assassin’s Creed Syndicate a 8,99€ (al posto di 29,99€)

a 8,99€ (al posto di 29,99€) Resident Evil 6 a 7,99€ (al posto di 19,99€)

a 7,99€ (al posto di 19,99€) Resident Evil 5 a 7,99€ (al posto di 19,99€)

a 7,99€ (al posto di 19,99€) Plant vs Zombies Garden Warfare 2 a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) The Dark Pictures Anthology: Man of Medan a 9,89€ (al posto di 29,99€)

Per godere degli sconti appena proposti, e anche di tante altre offerte a prezzi stracciati, potete accedere al PlayStation Store direttamente a questo link o tramite la vostra console.

Rimanendo in tema, se volete saperne di più sul nuovo PlayStation Plus Premium, ecco novità su quando arriverà in Italia.

Infine, sembra proprio che anche PlayStation stia pensando di introdurre la pubblicità nei giochi come Microsoft.