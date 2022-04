PlayStation Plus Premium potrebbe introdurre un’inaspettata novità gratis

Il lancio di PlayStation Plus Premium, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe portare con sé tante novità molto importanti per tutti i fan della console di casa Sony, riservate non solo agli utenti abbonati.

C’è infatti molta curiosità per scoprire quale sarà la risposta del pubblico ai nuovi abbonamenti PlayStation Plus (potete acquistarne 12 mesi in offerta su Amazon), ma sarebbe la stessa Sony ad attendere in modo particolare di scoprire se la sua nuova strategia sarà in grado di fare breccia nel cuore dei fan.

L’annuncio ha infatti causato forti discussioni, soprattutto per via del prezzo e dei paragoni con il rivale Xbox Game Pass, ma come vi abbiamo raccontato in un nostro speciale si tratta di proposte completamente diverse l’una dall’altra.

Secondo quanto segnalato dall’insider Oops Leaks, il successo di PlayStation Plus Premium potrebbe però portare una grande novità anche per i fan attualmente non iscritti: sembrerebbe infatti che Sony stia prendendo in considerazione di rendere nuovamente gratis il multiplayer online (via DualShockers).

La compagnia starebbe infatti riflettendo su diverse soluzioni per rendere i servizi in abbonamento più appetibili, offrendo così ulteriori bonus oltre agli immancabili giochi gratis, ma il tutto dipenderebbe dall’accoglienza del pubblico.

Se gli abbonamenti più costosi dovessero infatti rivelarsi abbastanza popolari, Sony sarebbe pronta a introdurre nuovi benefit esclusivi, come bonus per i giochi sviluppati da PlayStation Studios per incentivare gli utenti a iscriversi, tornando così alla formula del multiplayer gratuito.

Oops Leaks fa riferimento in particolar modo ai giochi live service, sui quali la casa di PlayStation ha deciso di spingere fortemente grazie alle ultime acquisizioni.

PS Plus subscribers will have special benefits in first-party live service games. I don't know about the development of direct PS3 emulation, which I've been asked a lot on DM lately, but for me it makes more sense than cloud streaming servers with real consoles. — Oops Leaks (@oopsleaks) April 17, 2022

Si tratterebbe sicuramente di una soluzione inaspettata ma che farebbe le gioie di tantissimi fan, dato che al momento nemmeno le piattaforme rivali consentono la possibilità di giocare gratuitamente online con titoli che non siano free-to-play.

Ovviamente ricordiamo che al momento si tratta semplicemente di indiscrezioni non confermate, dunque invitiamo gli utenti a prendere la notizia con le dovute precauzioni: vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità.

Il leaker ha anche sottolineato di non avere attualmente idea dello stato dell’emulazione PS3, su cui Sony sarebbe al lavoro dopo le polemiche relative a Premium, in grado di offrire tali giochi soltanto tramite streaming.

PlayStation Plus è un servizio in costante crescita, anche grazie all’annuncio dei nuovi abbonamenti, ma non è una soluzione entusiasmante per alcuni sviluppatori: per gli autori di un popolare gioco gratis è stato addirittura «devastante».