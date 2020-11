Non c’è neanche un gioco PS5 tra i più venduti in Giappone

Sappiamo ormai abbastanza bene che in tutto il mondo ci sono difficoltà con le forniture di PlayStation 5, con Sony che ha fatto sapere che ci saranno comunque nuove scorte prima della fine dell’anno. Nel frattempo, la console è esaurita un po’ ovunque e, dopo una prima settimana in Giappone dove Switch l’ha fatta da padrona, il trend non si inverte con la seconda.

Come svelano i dati di Famitsu, infatti, sono stati venduti ulteriori nuovi esemplari di PS5 – che però non si avvicina nemmeno ai numeri di Nintendo Switch, trascinata dal nuovo Hyrule Warriors: L’era della calamità e soprattutto da Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, titolo di Konami che ha stracciato qualsiasi concorrenza con oltre 345mila copie.

Nintendo Switch è la preferita del pubblico giapponese

Che sia per le scorte carenti della console, che sia per interesse vero e proprio, ma non c’è nemmeno un gioco PS5 nella top 10 giapponese relativa al periodo dal 16 al 22 novembre scorsi: ci sono, in compenso nove giochi per Switch e un gioco per PS4 (Call of Duty: Black Ops Cold War, giocabile su PS4 con l’upgrade next-gen).

Di seguito vi proponiamo le classifiche complete, così come sono state riportate dai colleghi di Gematsu.

I giochi più venduti in Giappone

(Tra parentesi le vendite cumulative del gioco)

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 345,697 (New) [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo, 11/20/20) – 173,215 (New) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 37,290 (6,011,308) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 36,069 (1,843,792) [NSW] Fortnite: The Last Laugh Bundle (Warner Bros. Interactive Entertainment, 11/17/20) – 31,267 (New) [PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War (SIE, 11/13/20) – 25,208 (109,683) [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 24,201 (294,548) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,568 (3,274,793) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 12,859 (1,608,870) [NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass (The Pokemon Company, 11/15/19) – 11,464 (43,088)

Le console più vendute in Giappone

(Tra parentesi le vendite complessive della piattaforma)

Switch – 151,092 (13,366,757) PlayStation 5 – 32,335 (136,236) Switch Lite – 28,051 (2,852,642) PlayStation 5 Digital Edition – 10,556 (24,740) Xbox Series X – 3,026 (19,273) PlayStation 4 – 2,691 (7,676,800) Xbox Series S – 658 (4,945) New 2DS XL (include 2DS) – 565 (1,747,025) PlayStation 4 Pro – 76 (1,575,176) New 3DS XL – 23 (5,888,802) Xbox One X – 12 (93,674) Xbox One S – 17 (20,997)

Vedremo se e come questi numeri cambieranno quando Sony riuscirà a fornire più esemplari di PS5 al suo mercato di casa, che per la sua visione rimane molto importante.