PlayStation 5 ha venduto poco più di Switch nella settimana di lancio in Giappone

Arrivano dal Giappone alcuni interessanti dati relativi all’andamento di PlayStation 5 al momento del suo debutto. Sappiamo, infatti, che in Italia sta diventando davvero difficile riuscire a portarsi a casa la console al lancio, con gli store online che sono letteralmente KO per il troppo traffico, ma come sono andate le cose nel Paese del Sol Levante?

Secondo i numeri rivelati da Famitsu e riferiti dal sito Gematsu, la console next-gen di Sony ha venduto 118.085 unità nella settimana dal 9 al 15 novembre, ossia quella dove si è concretizzato il lancio del 12 novembre scorso sul mercato di riferimento. Un dato interessante è che tuttavia solamente un gioco PS5 è finito nella top 10 dei più venduti della settimana: si tratta di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, che ha piazzato 18.640 unità. Per il resto, quindi, molti giocatori hanno deciso di affidarsi agli acquisti di copie digitali, o di sfruttare PS5 soprattutto in retrocompatibilità – considerando che il più venduto della settimana è stato Call of Duty: Black Ops Cold War, con 84.475 copie. Bisognerà capire quanto questi numeri siano o no influenzati anche dalle scorte, che come stiamo notando sono tutt’altro che abbondanti.

PlayStation 5 è stata comprata soprattutto nel modello standard

Un altro dato interessante è che Nintendo Switch continua imperterrita la sua marcia, next-gen o no: nella stessa settimana di PS5 e Xbox Series X, infatti, la piattaforma di Kyoto ha messo insieme 116.267 unità (sommando la standard e il modello Lite), numeri di poco inferiori a quelli di questi primi dati sul debutto di PS5 – che però coprono meno di una settimana.

Ci sono anche i dati di Xbox, che ha messo insieme 20.534 unità in un mercato storicamente difficile come quello nipponico, dove Xbox One non è mai riuscita ad affermarsi. Vedremo se, in questa generazione, le cose andranno diversamente, come Phil Spencer vuole imporsi. La precedente generazione, Xbox One, secondo i dati riferiti da SegmentNext ha di poco superato le 100.000 unità, quindi c’è spazio per migliorare per le ambiziose console Microsoft.

Nintendo Switch

I giochi più venduti della settimana in Giappone

[PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War (SIE, 11/13/20) – 84,475 (New) [PS4] Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft, 11/10/20) – 45,055 (New) [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 32,906 (New) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 32,585 (5,974,018) [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 31,073 (270,347) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 24,115 (1,807,723) [PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 22,955 (New) [PS4] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (SIE, 11/12/20) – 22,882 (New) [NSW] Kingdom Hearts: Melody of Memory (Square Enix, 11/12/20) – 22,813 (New) [PS5] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (SIE, 11/12/20) – 18,640 (New)

Le console più vendute della settimana in Giappone

(Tra parentesi la base installata totale della piattaforma dal lancio in poi)

PlayStation 5 – 103,901 (New) PlayStation 5 Digital Edition – 14,181 (New) Switch – 93,671 (13,215,665) Switch Lite – 22,596 (2,824,591) Xbox Series X – 16,247 (New) Xbox Series S – 4,287 (New) PlayStation 4 – 2,903 (7,674,109) New 2DS XL (include 2DS) – 474 (1,746,460) PlayStation 4 Pro – 71 (1,575,100) New 3DS XL – 23 (5,888,770) Xbox One X – 14 (20,980) Xbox One S – 11 (93,662)