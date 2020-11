PS5, Sony conferma quando troverete nuove scorte (e vi ringrazia)

È una domanda che in tanti appassionati si stanno facendo, e che anche molti lettori stanno ponendo a noi: quando sarà possibile trovare nuove PlayStation 5 da acquistare? La risposta è finalmente arrivata direttamente da Sony, che con un tweet sul suo profilo ufficiale ha confermato di aver appena vissuto il più grande di lancio di sempre per una PlayStation.

A fronte di un 2020 peculiare, e della domanda altissima, ecco che così si è andati incontro ai problemi di scorte, che dovrebbero però attutirsi abbastanza spesso: la compagnia, infatti, conferma che ci saranno nuove PS5 in vendita prima della fine dell’anno, quindi non dovrete davvero aspettare il 2021 prima di poter mettere le mani sulla vostra console.

Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta di PS5 è senza precedenti. Vi confermiamo che, entro la fine dell’anno, saranno disponibili altre PS5. Restate in contatto con i vostri rivenditori locali. https://t.co/PpN0ytgA5M — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 25, 2020

Nelle parole di Sony, nel suo tweet:

La domanda che abbiamo avuto per PS5 non ha precedenti e per questo volevamo confermare che ci saranno nuove scorte in arrivo presso i rivenditori entro la fine dell’anno – tenetevi in contatto con i rivenditori locali.

PlayStation 5 standard (a sinistra) e Digital (a destra)

Aspettiamo quindi che giungano novità dai retailer nostrani per riferirvi quando, eventualmente, sarà possibile prenotare nuove scorte, o se le date precedentemente fornite per le prenotazioni rimaste in sospeso saranno accorciate, come da aspettativa.

PlayStation 5 ha fatto il suo debutto in Europa lo scorso 19 novembre, in altri mercati come USA e Giappone il 12 novembre. In poche ore la console è diventata rapidamente introvabile – e l’opera dei bagarini purtroppo non ha aiutato i consumatori.

Per tutti i dettagli sulla console fate riferimento come sempre al nostro hub, dove trovate video, recensioni, approfondimenti e repliche delle live dedicate.