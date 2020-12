‘No PS5’ è diventato di tendenza sui social (e il motivo non è dei migliori)

Oggi è il giorno di Natale e uno dei prodotti più ricercati durante le festività natalizie è stata sicuramente la console PS5 di Sony.

Questa mattina vi abbiamo segnalato che Media World – forse per errore o forse no – ha permesso ad alcuni utenti di inserire la PlayStation 5 nl carrello. Ad ogni modo, in molti durante le festività non sono riusciti a mettere mano a PS5, complici le scorte seriamente limitate.

L’impossibilità di trovare una PlayStation 5 sotto l’albero sembra essere la motivazione dell’improvvisa apparizione di “No PS5” tra le tendenze principali su Twitter, con quasi 15mila persone che hanno twittato la loro esperienza di un Natale senza console next-gen.

Poco sotto, alcuni tweet pubblicati in queste ore sul noto sociale network:

Like + RT if relatable NO PS5 #NOPS5 pic.twitter.com/D5kBEpUnlt — PiccMee Prizes LLC (@piccmeeprizes) December 25, 2020

– 0 matches on Tinder ✅ – no PS5 ✅ – no good morning texts ✅ It’s Christmas 😈 — cryptic (@CrypticNotAlone) December 25, 2020

Woke up to no ps5 pic.twitter.com/QSZYIoAHZl — Cozz (@cody_macc) December 25, 2020

Ricordiamo che ad oggi non è chiaro se e quando saranno disponibili nuove scorte di PS5 da mettere in vendita nei negozi di tutto il mondo. Lo scorso novembre, infatti, il boss di Sony Jim Ryan aveva lasciato intendere che entro Natale (e poco dopo) molti giocatori sarebbero stati in grado di acquistare una PS5, sebbene nel Vecchio Continente la situazione non sembra essersi sbloccata come sperato (con molti giocatori attualmente a bocca asciutta).

PlayStation 5 è arrivata in Europa a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico (venduta a 499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale (proposta al prezzo di 399,99 euro).