PS5, nuove scorte prima (e dopo) Natale? Sony conferma

PS5, la nuova piattaforma Sony che porterà i giocatori nella next-gen targata PlayStation, è arrivata negli Stati Uniti e in altre nazioni del mondo lo scorso 12 novembre 2020. La console sarà ovviamente resa disponibile tra pochi giorni anche in Europa, Italia inclusa.

Uno dei problemi che purtroppo hanno tormentato i giocatori in queste settimane, è la poca quantità di PlayStation 5 preordinabili in tutto il mondo, visto che in tutte le grandi catene – nazionali e non – si sono trovate a dover fare i conti con una scorta alquanto limitata.

La causa primaria è ovviamente da ricercarsi nell’emergenza sanitaria mondiale (cosa che ha portato gli sciacalli a rivendere i loro preordini a prezzi allucinanti), sebbene ora il boss di Sony Jim Ryan abbia lasciato uno spiraglio di luce alla fine del tunnel.

Intervistato da BBC (via Push Square) Ryan ha infatti confermato che PS5 sarà disponibile con nuove scorte prima e dopo il prossimo periodo natalizio:

Stiamo producendo più PS5 adesso, in un contesto davvero molto complicato, di quante ne abbiamo preparate per il lancio di PS4. Se la gente non sarà in grado di trovare una PS5 al lancio, saremo davvero dispiaciuti della cosa. Queste persone però possono stare serene, circa il fatto che stiamo lavorando duramente per portare nuove unità nei negozi prima e dopo il prossimo Natale.

Insomma, una piccola luce di speranza per tutti coloro i quali non sono riusciti a preordinare in tempo una PS5 (incluso un gran numero di utenti italiani).

Vi suggeriamo ancora una volta di dare un’occhiata alla pagina unica di riepilogo sui contenuti a tema PS5, per aiutare i nostri lettori a trovare tutto in un unico posto tutte le informazioni sulla nuova console in uscita!

PlayStation 5 è prevista in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).