No, non c’è davvero un nuovo Star Wars in lavorazione: “è stato un errore umano”

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato un annuncio di lavoro pubblicato dalla software house EA Motive, dove la compagnia faceva sapere di essere in cerca di nuove figure professionali per un «nuovo gioco di Star Wars» al quale stava lavorando, oltre che per una nuova proprietà intellettuale. Tuttavia, è emerso oggi che quanto precisato nell’annuncio fosse un errore e che non ci sia nessun nuovo Star Wars in produzione presso EA Motive.

A farlo sapere è stata la stessa compagnia di Montreal, che con un tweet sul suo profilo ufficiale ha ripreso la notizia, in questo caso dal portale specializzato GamesRadar+, per aggiungere un commento di smentita e precisare che si sia trattato di un «errore umano».

Come spiegato da EA Motive:

Due to human error (hey, it happens!) we’ve seen a lot of speculation. While we’re not working on a new Star Wars project, we are working on something pretty special. Follow us here or check back for more info on what we’re up to! https://t.co/u6oJewebUN

— Motive Montreal (@MotiveMontreal) November 4, 2020