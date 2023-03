The Last of Us, i fan sono “depressi” per la mancanza di nuovi episodi

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, tanto che i fan sembrano essere davvero straziati dal fatto che questa settimana non riceveranno alcun nuovo episodio.

Lo show ha raccontato la storia del primo videogioco della serie (che potete vivere in prima persona anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno sicuramente soddisfatto la stragrande maggioranza del pubblico.

In attesa che veda la luce l’attesa edizione di The Last of Us in Blu-ray 4K – che promette circa 3 ore di contenuti speciali – sembra proprio che i fan stiano “soffrendo” per la mancanza di nuove puntate.

Come riportato anche da Comic Book, infatti, su Twitter una valanga di utenti si sono riversati per esprimere tutta la loro frustrazione dovuta dal fatto di non ricevere un nuovo episodio della serie di TLOU.

Dato che il finale della prima stagione dello show è andato in onda la scorsa settimana, domenica 19 marzo non è andato in onda nessun nuovo episodio dell’adattamento del videogioco di successo.

I fan della serie si sono chiesti cosa avrebbero fatto, visto che questo weekend non ci sarebbe stato un altro episodio a far breccia nei loro cuori. Il risultato finale è una serie di meme, alcuni dei quali tanto divertenti quanto deprimenti.

Eccone una carrellata, nei tweet poco più in basso.

Si va infatti a veri e propri “attacchi di panico” imitando Joel, sino a una sorta di tristezza, disperazione e rabbia per non poter guardare un nuovo episodio della serie HBO.

Ai fan, in ogni caso, non resta che aspettare pazientemente: del resto, la seconda stagione di The Last of Us non coprirà tutta la Part II, visto che i creatori della serie hanno confermato che ci saranno diverse stagioni aggiuntive.

Ma non solo: alcune settimane fa Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al videogioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di TLOU Stagione 2.

Infine: Neil Druckmann sembra aver confermato l’arrivo di Abby nella Stagione 2 di The Last of Us con un nuovo indizio: un poster molto familiare.