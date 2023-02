The Last of Us HBO, una parola è stata «vietata» sul set

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è in corso, sebbene continuano a emergere curiosità sulla realizzazione dei vari episodi.

Come saprete ormai fin troppo bene, lo show racconta la storia del gioco originale (che potete trovare su Amazon a prezzo interessante).

Giorni fa, sono emersi alcuni interessanti dietro le quinte sulla serie – come ad esempio quelli relativi al quinto ed emozionante episodio – ma a quanto pare le sorprese non sono finite.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sembra proprio che una parola specifica sia stata vietata sul set dello show, ma per un motivo ben preciso.

Non lasciate infatti che qualcuno sul set vi senta chiamare The Last of Us una serie sui morti viventi, visto che secondo il direttore della fotografia, Eben Bolter, non è stato permesso di pronunciare la parola “zombie” sul set.

Durante una intervista a The Credits. Bolter ha dichiarato: «Non è un film di zombie da cliché». The Last of Us è sempre stato qualcosa di più delle orde di Infetti, mettendo al centro i suoi protagonisti Joel ed Ellie, sebbene vietare del tutto la parola zombie ha lasciato tutti basiti.

«Era come fosse una parola vietata», spiega Bolter. «Loro erano gli Infetti. Non era una serie di zombie. Certo, c’è tensione e spavento, ma lo show è davvero incentrato sui personaggi; gli Infetti sono un ostacolo che devono affrontare».

Vero anche che molti show che hanno come protagonisti gli zombie sembrano avere una certa repulsione per questa parola: ad esempio, in The Walking Dead vengono chiamati “Walker”, così come The Last of Us li considera semplicemente Infetti.

Parlando ancora della serie HBO, avete letto che la modella Adrianne Curry ha deciso di ritirarsi dai social a tempo indeterminato dopo le critiche rivolte a un’attrice di The Last of Us?

Ma non solo: la serie TV di HBO ha scelto di tagliare la storia del sopravvissuto Ish: Neil Druckmann ha fatto chiarezza sul perchédi questa scelta.

Infine, Bella Ramsey, ossia l’interprete di Ellie nella serie di TLOU, ha rivelato di non essere preoccupata per la seconda stagione dello show.