No Man’s Sky non si ferma più: lanciata anche la patch 3.61

Alzi la mano chi, dopo le delusioni del lancio di ormai cinque anni fa, se la sarebbe sentita di puntare qualche euro su No Man’s Sky e sulla brillantezza del suo supporto a lungo termine.

Il gioco di Hello Games, che ebbe la colpa di debuttare mancando di molte delle feature che i giocatori invece si aspettavano, con il tempo ha pubblicato aggiornamento su aggiornamento – dando vita perfino a un MurrayVerse – e rivelandosi sempre più ricco di contenuti.

Solo pochi giorni fa, abbiamo visto il debutto per No Man’s Sky di Frontiers, il nuovo aggiornamento gratuito che permette di incontrare alieni che hanno formato insediamenti planetari, rendendo ancora più interessanti i vostri viaggi spaziali.

No Man's Sky Frontiers è stato appena lanciato

In seguito a quell’upgrade, con una invidiabile velocità, Hello Games ha subito raccolto le segnalazioni legate a possibili problemi e ha diramato immediatamente l’aggiornamento 3.61, che arriva su tutte le piattaforme.

Questo aggiornamento risolve tantissimi problemi e crash che erano stati subiti evidenziati dai giocatori, alcuni anche relativi al caricamento dei salvataggi su Xbox, con Hello Games che mette già le mani avanti per il futuro, continuando a contare sull’aiuto e l’affetto della sua community:

Continueremo a pubblicare delle patch mano a mano che nuovi problemi saranno identificati e risolti. Se doveste riscontrarne qualcuno, segnalatecelo inviandoci un report a questo link.

Potete trovare sul sito ufficiale del gioco il changelog integrale del nuovo update, anche se solo in lingua inglese.

La community di No Man’s Sky è sempre estremamente attiva: lo è così tanto che, qualche settimana fa, vi abbiamo segnalato che qualcuno è perfino riuscito a girare una serie all’interno dell’universo del gioco.

E per rimanere in tema di Hello Games, vi ricordiamo che il piccolo team britannico ha dato vita anche a un altro interessante videogioco di nicchia: stiamo parlando di The Last Campfire, in cui dovete “liberare” dei piccoli abitanti che si sono smarriti nel corso del loro viaggio, ma non vogliamo svelarvi in che contesto o verso dove.

Se volete saperne di più potete dare un’occhiata alla nostra video recensione, ovviamente priva di spoiler.