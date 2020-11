Nioh 2 Remastered annunciato per PS5, arriva anche su PC

Koei Tecmo ha annunciato che Nioh 2 Complete Edition sarà disponibile a partire dal 5 febbraio 2021 su PC.

Il gioco, un soulslike da Team Ninja disponibile ad oggi solo su PS4, verrà lanciato in esclusiva su Steam.

Tra le novità di questa edizione troviamo il supporto al 4K, la compatibilità con i monitor ultrawide e all’HDR.

Inoltre, saranno supportati anche i 144Hz e saranno implementati per la prima volta nel titolo «consistenti 120fps».

Infine, i comandi di mouse e tastiera saranno pienamente personalizzabili, nel rispetto dei desiderata dell’utenza PC.

#Nioh2CE launches on February 5, 2021

(On PC Steam)Will include:

– 4K Ultra-HD support

– Ultra wide-screen compatibility

– HDR monitor support

– 144Hz monitor support

– consistent 120 FPS on compatible systems

– full mouse and keyboard customization#KTfamily #Nioh2 #Nioh2PC pic.twitter.com/KP6K3jHK4h

— KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) November 13, 2020