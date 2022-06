Nintendo Switch, potete provare gratis uno dei giochi più attesi, da adesso

Questo è un periodo interessante per Nintendo Switch, perché stanno per arrivare tanti videogiochi interessanti, tra cui uno che potete provare gratis.

La console ibrida, che potete acquistare su Amazon, darà molto da fare ai fan di Nintendo anche nel 2022, con una lista di uscite molto fitta.

Una di queste è stata addirittura anticipata, in un caso più unico che raro, perché Xenoblade Chronicles 3 uscirà ancora prima del previsto.

E se non bastano le novità ci pensano gli sconti su Nintendo eShop, con i Super Saldi che hanno una lista enorme di videogiochi scontati.

A poche settimane dall’uscita, infatti, sarà possibile provare gratis uno dei giochi più attesi di Nintendo Switch.

Si tratta di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, il musou ispirato all’ultimo capitolo della fortunatissima saga di strategici per console Nintendo.

Three houses. Three destinies. A new future for Fódlan. Start your #FireEmblem Warriors: Three Hopes story right now with the free demo and continue your progress in the full game!

Enter the fray: https://t.co/MZwSrxcauu pic.twitter.com/m9JdG7KRdu

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 8, 2022