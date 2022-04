Fire Emblem Warriors Three Hopes: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è il nuovo capitolo della serie che fonde azione e strategia ambientato nell’universo di Fire Emblem: Three Houses. Come di consueto, per prepararvi al meglio all’arrivo del prodotto sul mercato, abbiamo pubblicato questo articolo che vi aiuterà ad acquistarlo al prezzo migliore disponibile.

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes, i futuri sovrani delle tre nazioni che governano il Fódlan fanno la conoscenza di Shez, il mercenario protagonista di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Prima di gettarvi nella mischia, dovrete esplorare l’accampamento e interagire con i vostri alleati. Continuando ad addestrarvi e conversando con loro potrete rafforzare il legame che vi unisce e sbloccare nuove abilità che si riveleranno fondamentali in battaglia.

Fire Emblem Warriors Three Hopes sarà lanciato il 24 giugno 2022 esclusivamente per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Fire Emblem Warriors Three Hopes sarà distribuito in due diverse edizioni, indirizzate a diversi tipi di giocatori.

Standard Edition

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi subito a capofitto nell’azione spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi l’edizione standard.

Limited Edition

Rispetto all’edizione Standard, la Limited Edition comprende anche, oltre a una copia del gioco, anche un artbook, un set di statuette in acrilico dei cinque personaggi, una mappa di tessuto e un set di cartoline.