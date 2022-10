Nintendo Switch Online vi regala 1 settimana gratis extra, ma solo per alcuni fan

Dopo essere stata costretta a chiudere temporaneamente i server online di un gioco molto decente, Nintendo è consapevole di aver creato un potenziale danno a tutti gli utenti iscritti a Switch Online: per questo motivo la casa di Kyoto è pronta a chiedere scusa con un regalo molto speciale.

I fan che hanno infatti acquistato Nintendo Switch Sports (lo trovate su Amazon) hanno dovuto rinunciare per diversi giorni alle feature multiplayer, tra i principali fattori che hanno reso questo titolo particolarmente divertente.

Tutto ciò è stato reso necessario a causa di un bug molto grave, che ha spinto l’azienda a intervenire in modo drastico: con un aggiornamento diffuso tramite mezzi social, Nintendo ha però annunciato di aver appena lanciato un nuovo aggiornamento per ripristinare le funzionalità online, mentre nella giornata di domani arriverà una nuova patch per ripristinare anche il backup dei salvataggi.

Per scusarsi con i suoi utenti per il disagio, la casa di Super Mario ha dunque annunciato di aver deciso di regalare 1 settimana gratis aggiuntiva di Switch Online a tutti gli utenti, a patto che abbiano naturalmente giocato anche solo una volta a Nintendo Switch Sports prima di questo aggiornamento.

L’estensione dell’abbonamento sarà automatica e non sarà necessario alcun intervento aggiuntivo da parte dell’utente: la data di scadenza sarà semplicemente estesa di una settimana dopo la sua fine naturale.

Naturalmente la promozione non sarà applicata ai fan che non hanno mai nemmeno avviato Nintendo Switch Sports prima che iniziasse questo problema: si tratta comunque di un gesto sicuramente da apprezzare per i fan del titolo, come ringraziamento per la pazienza avuta e come scusa per l’impossibilità di accedere al multiplayer.

A further update is planned for this Wednesday 10/19, after which save data backup will also be available once more. We again appreciate your patience and apologize for the inconvenience. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 18, 2022

Un ulteriore bonus aggiuntivo di cui varrà la pena approfittare è invece relativo ai punti guadagnati durante le attività multiplayer: da oggi fino al 2 novembre tutti i punti guadagnati giocando globalmente saranno infatti raddoppiati.

Restando in tema con il servizio in abbonamento, vi ricordiamo che dalla scorsa settimana è stato aggiunto un nuovo gioco gratis “migliorato” per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Nel caso siate invece curiosi di scoprirne di più su Nintendo Switch Sports, non possiamo che rimandarvi alla nostra dettagliata recensione dedicata.