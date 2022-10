Nintendo Switch Online, disponibile da ora il nuovo gioco gratis (ed è migliorato)

L’app di Nintendo Switch Online per il catalogo Nintendo 64 si è ufficialmente aggiornata alla versione 2.7.0: significa che da questo momento sarà possibile utilizzare un nuovo gioco gratis, oltre a poter sfruttare nuove piccole migliorie.

L’arrivo di Pilotwings 64 era particolarmente atteso dai fan della console ibrida (trovate Switch OLED in sconto su Amazon), non solo perché si tratta di uno dei classici a 64-bit più amati ma anche perché si tratta del primo vero titolo migliorato in emulazione.

Come vi abbiamo infatti segnalato pochi giorni fa, il simulatore di volo arcade presenta non solo delle immagini maggiormente ripulite, ma un frame rate praticamente raddoppiato: grazie al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online potrete infatti giocarci a 60FPS.

Secondo quanto riportato dal dataminer Yakumono (via Nintendo Life), sembra che l’aggiornamento non sia avvenuto “di proposito”, ma che semplicemente l’emulatore Nintendo 64 ignora i tempi tecnici e fa girare i giochi al massimo frame rate possibile supportato dal relativo engine.

Tuttavia, sembra che Nintendo abbia deciso di tenere in considerazione questa caratteristica per poter intervenire personalmente su alcuni giochi: secondo quanto riportato dal dataminer OatmealDome, tra i giochi protagonisti delle modifiche c’è anche F-Zero X.

Un aspetto confermato anche dallo stesso Yakumono, che sebbene ribadisca come non siano ancora stati raggiunti i 60FPS fluidi, l’emulazione sembra essere stata migliorata rispetto al suo esordio. Tuttavia, secondo il dataminer, gli sforzi non sarebbero ancora sufficienti.

– F-Zero X: I'm sorry, but the framerate is still not 100% smooth 60 FPS, it still sometimes dips. They clearly changed how to handle frames but not enough. — Yakumono (@LuigiBlood) October 13, 2022

In ogni caso, queste segnalazioni non hanno fatto altro che confermare come Nintendo stia lavorando duramente al miglioramento dei giochi gratis su Switch Online: Pilotwings 64 potrebbe essere il primo di una lunga serie di titoli a poter funzionare definitivamente meglio rispetto alla controparte originale.

Vedremo se gli altri titoli gratuiti già annunciati per Nintendo 64 riceveranno lo stesso trattamento: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori migliorie nascoste.

Se non doveste trovare Pilotwings 64 nel vostro catalogo, sarà necessario aggiornare manualmente l’app dedicata di Nintendo Switch Online: potete avviare la ricerca degli update tramite l’apposito menù delle impostazioni.

Vi ricordiamo anche che le ultime aggiunte gratuite per il catalogo erano arrivate appena un mese fa, ancora una volta dedicate agli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: Nintendo aveva infatti aggiunto 3 giochi gratis a sorpresa per SEGA Mega Drive.