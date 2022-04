Nintendo Switch Sports | Recensione – Lo sport per tutti

Attenzione: questa è una recensione in corso. Non essendo ancora disponibile l’online del gioco, l’articolo sarà aggiornato con la valutazione finale nei prossimi giorni.

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato della nostra prova di Nintendo Switch Sports, il legittimo erede di quel Wii Sports che ancora oggi è il quarto videogioco più venduto nella storia. Adesso, dopo aver giocato alla versione completa del titolo sportivo di Nintendo, è giunto il momento di tirare le somme.

Quel che appare più evidente del gioco è la volontà di riportare in auge la selezione di mini giochi sportivi che hanno fatto la fortuna di Wii; Nintendo indubbiamente spera di ripetere il colpaccio fatto all’epoca anche con il nuovo Nintendo Switch Sports (già prenotabile su Amazon). È così che ci ritroviamo davanti a un titolo con lo stesso feeling del primissimo capitolo di fine anni 2000, ma aggiornato alle tecnologie della nuova console della casa di Kyoto e soprattutto ampliato nel suo gameplay, che ora si apre anche al mondo online.

Dopo questa breve introduzione di riscaldamento preparatevi dunque a sudare con i sei sport presenti all’interno del nuovo Nintendo Switch Sports.

Benvenuti a Spocco Square

Come vi avevamo già raccontato nella nostra anteprima, Nintendo Switch Sports è composto da sei sport in totale: tre sono dei vecchi ritorni, ossia tennis, bowling e chanbara, mentre tre sono delle novità assolute: calcio, pallavolo e badminton.

All’inizio potremo decidere se giocare online contro altri giocatori casuali nel resto del mondo, online contro i nostri amici, oppure in locale contro altri giocatori umani o contro la CPU. Fatta la nostra scelta, verremo catapultati a Spocco Square, dove potremo selezionare uno dei sei sport disponibili.

Nonostante la presenza della modalità online, uno dei focus del titolo è sempre quello delle partite in locale contro altri giocatori e grazie alla comodità dei Joy-Con è possibile giocare facilmente in sfide a due. Naturalmente, data la natura del gioco, la console nella sua versione Lite non supporterà Switch Sports, vista la necessità di utilizzare i Joy-Con separati.

Per quanto riguarda il numero di giocatori supportati in locale, la pallavolo, il bowling e il tennis supporteranno fino a 4 giocatori contemporaneamente, mentre chanbara, badminton e calcio soltanto 2. Il calcio però è l’unico dei sei sport che richiederà l’utilizzo contemporaneamente di due Joy-Con per giocatore, dunque servirà un paio di controller extra per poter giocare in multiplayer locale. Stessa cosa vale per la chanbara, ma solo se si seleziona la modalità con due spade.

Il calcio, la pallavolo e la chanbara presenteranno anche un esaustivo tutorial in gioco che spiegherà per filo e per segno tutte le meccaniche disponibili. Queste sezioni potranno essere rigiocate ogni volta che si vorrà selezionandole dal menu opzioni. Gli altri tre sport non presentano invece nessun tutorial, data anche la semplicità delle azioni necessarie per giocare, ma è evidente che qualche suggerimento sarebbe stato gradito, anche per capire fino in fondo le loro meccaniche.

Ad esempio, nel Badminton si potrà fare un pallonetto quando colpiremo la palla tenendo premuto ZR (o ZL a seconda del Joy-Con), ma questo non viene spiegato da nessuna parte se non in qualche suggerimento che appare durante i caricamenti del gioco. Sarebbe bastato anche soltanto che questi utili suggerimenti venissero resi consultabili in qualsiasi momento, per facilitare ancor di più l’apprendimento di tutte le meccaniche dei sei sport.

Il Bowling è rimasto uno degli sport presenti più semplici e divertenti

Se si sceglie di giocare contro la CPU ci troveremo anche a dover scegliere il livello di difficoltà tra i tre presenti: normale, forte e fortissimo. Questi si adattano alle esigenze dei giocatori e alle loro abilità, con normale che solitamente si tradurrà in avversari poco svegli, mentre fortissimo ci metterà contro delle vere e proprie IA professioniste.

Giocare a Nintendo Switch Sports è impegnativo e divertente: alcuni sport come la pallavolo o il tennis sono molto dinamici e ci sarà bisogno di essere in costante movimento (e come ricorda sempre il gioco stesso, state lontani dalla TV e da possibili ostacoli durante le vostre partite).

Il titolo ovviamente non è nato con lo scopo di fare movimento e siamo ben lontani dal livello di Ring Fit Adventure, ma sicuramente non è un titolo a cui poter giocare stando rilassati sul divano – e alla fine è anche questo il bello, soprattutto quando si gioca contro altri giocatori umani in appassionanti sfide che non hanno perso nulla del fascino dell’originale Wii Sports.

Sei sport per tutti i gusti

Dopo aver passato più ore in compagnia di ognuno dei sei sport presenti nel titolo, possiamo ora analizzarli uno per uno nelle loro meccaniche. Tutti si basano su un gameplay semplice e intuitivo, in grado di essere compreso da qualsiasi tipo di giocatore sin dalla prima partita, ma alcuni nascondono una profondità maggiore che si può cogliere soltanto con l’esperienza, dopo numerose partite. Certo, nulla di troppo complesso, ma che sicuramente farà la differenza nelle sfide competitive online tra chi ha appreso appieno certe meccaniche e chi gioca invece in modo molto casual.

Partiamo dal Bowling. Questo è molto semplice e basterà mimare il movimento del lancio di una palla da bowling per tirare, con la sola grossa differenza che, al contrario di Wii Sports, non dovremo mai smettere di tenere premuto ZR, altrimenti faremo cadere la palla. Girando il Joy-Con a destra o sinistra al momento del lancio potremo fare un tiro ad effetto e ci vorrà un po’ prima di capire come funziona questa meccanica.

Durante le prime partite infatti è possibile che a volte la palla prenda improvvisamente una direzione non prevista, cosa dovuta probabilmente alla involontaria rotazione del Joy-Con al momento del lancio. Il controller della Switch è infatti altamente preciso e bisognerà sfruttare al meglio questa caratteristica per diventare dei campioni di bowling.

La chanbara permette di utilizzare vari tipi di spade che varieranno molto la strategia di battaglia

Oltre alle partite standard si potranno anche fare quelle speciali, in cui la pista diventerà un percorso a ostacoli. A ogni tiro infatti cambieranno e sarà possibile trovare pedane semoventi posizionate in modo da superare delle voragini in mezzo alla pista, ostacoli in grado di bloccare la nostra palla o piste concave che le daranno uno strano effetto. Questa modalità è molto ben fatta e permette di giocare in maniera diversa anche quando si è da soli, quasi come se ci trovassimo di fronte a un rompicapo in cui si debba capire qual è il modo migliore di tirare.

Il Tennis invece torna nella sua modalità 2vs2, in cui sarà possibile giocare controllando entrambi i propri giocatori, oppure nel caso di due o quattro giocatori umani, ognuno con il proprio personaggio. Proprio come nell’originale su Wii, anche in questo caso dovremo colpire la palla con il giusto tempismo per mettere in difficoltà gli avversari. Sfruttare le palle colpite dagli avversari con troppo anticipo o ritardo sarà la chiave per vincere e un attacco serrato li costringerà, prima o poi, a sbilanciarsi, a patto che riusciate a essere sempre perfetti e costanti nel ribattere la palla.

La possibilità di utilizzare due giocatori contemporaneamente offre diverse opzioni strategiche in base a chi sceglieremo per ribattere la palla e la situazione diventerà ancor più divertente quando dovremo giocare insieme a un altro giocatore umano con cui divideremo il campo.

Nel tennis potremo controllare due personaggi contemporaneamente se giocheremo da soli

Il Badminton nelle sue meccaniche potrebbe sembrare uguale al tennis, ma ha delle concrete differenze. Innanzitutto si può giocare solo 1vs1 e in base alla potenza e alla direzione del nostro reale tiro cambierà anche quella in gioco. Lo scopo sarà infatti quello di centrare più tiri potenziati di fila per rendere ancor più potente il nostro colpo successivo.

Anche qui servirà un certo tempismo, se infatti si colpirà male la palla una scia di colore violaceo segnalerà lo sbilanciamento di chi l’ha colpita e in quest’occasione si potrà facilmente segnare un punto, con un tiro ben riuscito. Si potrà poi anche variare il ritmo con i pallonetti, in modo da prendere l’avversario alla sprovvista così che si sbilanci. I ritmi, rispetto al tennis, saranno più serrati e veloci e servirà un’elevata concentrazione per non sbagliare.

La Chanbara è invece molto più tattica di quel che possa sembrare all’inizio. Ci saranno tre tipologie di spade tra cui scegliere: spada normale, spada a energia e due spade. Con entrambe le tipologie di spade ci saranno colpi e parate in orizzontale, in verticale e in diagonale. La spada a energia potrà utilizzare un colpo speciale dopo aver ottenuto una carica parando due volte; le doppie spade invece potranno effettuare un attacco speciale grazie al caricamento di una barra che avverrà con il passare del tempo. Attaccare senza sosta non sarà una buona tattica, dato che il nostro avversario potrà parare e contrattaccare facilmente, una volta capite le direzioni dei nostri colpi.

Bisognerà dunque giocare molto più di astuzia e colpire nel momento giusto, stando sempre sulla difensiva in modo da poter contrastare efficacemente i fendenti avversari. I round sono al meglio dei tre e in caso di parità si andrà a uno spareggio dove basterà infliggere uno o due colpi ben assestati per vincere.

Il calcio è lo sport più elaborato come controlli, ma sempre molto semplice e intuitivo da giocare

Passando alla Pallavolo, questa vi permetterà di mimare varie azioni di questo sport, come la ricevuta, l’alzata o la schiacciata. Il gioco ci segnalerà automaticamente la prossima azione da compiere, così da essere sempre pronti senza venir presi alla sprovvista. In alcuni frangenti, come quando dovremo fare muro o dovremo ricevere la palla, potremo anche spostare con la levetta analogica il nostro personaggio. Anche in questo caso il tempismo è fondamentale per riuscire a strappare un punto.

Ogni nostra azione verrà valutata in base al momento in cui colpiremo la palla: un’azione in anticipo o in ritardo si trasformerà in un tiro debole o un assist poco efficace, mentre un colpo diventerà più potente e veloce se riusciremo a concatenare diversi tiri o passaggi perfetti uno dietro l’altro, cosa che porterà a una schiacciata veloce e difficile da prendere per i nostri avversari. La pallavolo è un’ottima aggiunta alla serie di sport presenti e risulta particolarmente divertente se giocata insieme agli amici.

Infine resta il Calcio, lo sport più complesso del pacchetto. Lo definiamo il più complesso semplicemente perché avrà bisogno di più comandi per essere giocato rispetto agli altri sport. Serviranno infatti due Joy-Con e potremo fare partite 1vs1 o 4vs4, in più ci sarà una modalità rigori di cui parleremo dopo. Con il Joy-Con sinistro potremo muovere il nostro calciatore e scattare tenendo premuto ZL, mentre muovendo il Joy-Con destro potremo invece eseguire un tiro in varie direzioni. Con il tasto B potremo saltare e infine muovendo insieme entrambi i Joy-Con dall’alto verso il basso potremo effettuare un potente colpo di testa.

Una volta in campo ci ritroveremo a inseguire un pallone gigante che dovremo tentare di mandare in rete. Il gioco dà il meglio di sé nella modalità 4vs4 che risulta caotica e divertente allo stesso tempo. Avremo una barra della stamina che servirà a scattare e a eseguire i colpi di testa e dovremo stare attenti a non abusarne per evitare di affaticare il nostro giocatore.

Ci vorrà un po’ di pratica per comprendere al meglio come direzionare la palla a ogni tiro, ma riuscire a fare gol e a intraprendere azioni di squadra ben riuscite, nonostante la difficoltà di controllo della palla, darà grandi soddisfazioni.

La pallavolo vi farà sentire di essere realmente in campo a giocare

La modalità Rigori è invece una modalità a parte e permette di utilizzare una fascia da legare alla gamba per tirare fisicamente la palla. La fascia è la stessa presente nel pacchetto di Ring Fit Adventure, che sarà possibile avere anche con Nintendo Switch Sports. In realtà abbiamo trovato piuttosto deludente questa modalità, dato che basterà semplicemente muovere la gamba per tirare e il successo del nostro tiro dipenderà dal tempismo con cui decideremo di farlo.

La porta non è difesa da un portiere e dunque una volta capito il giusto tempismo non risulterà una grossa sfida, dato che non avremo nessuno contro che potrebbe ostacolarci. Avremmo sperato in una versione più simile ai reali rigori, con il nostro avversario pronto a parare, piuttosto che a porta vuota.

Un erede moderno

I sei sport di cui vi abbiamo parlato finora riescono a divertire e hanno catturato lo spirito del capitolo originale per Wii. Ognuno dei sei giochi è fatto per essere appreso in maniera semplice e veloce così da poter subito giocare con i propri amici. La componente legata al multiplayer locale è sempre uno degli elementi più importanti del pacchetto Switch Sports ( che potete già comprare su Amazon) e noi stessi ci siamo divertiti molto durante la nostra prova insieme ad altri giocatori.

L’offerta è molto varia e si adatta a ogni esigenza. Certo, alcuni sport come calcio, pallavolo e tennis funzionano meglio nel multiplayer in locale, date le maggiori opzioni di gameplay, ma il fascino di una partita a bowling virtuale o di una sfida all’ultimo colpo di spada rendono tutti gli sport presenti più che validi, senza che nessuno sia veramente inferiore agli altri.

Il badminton ha ritmi molto più serrati e veloci del Tennis

Nintendo ha voluto comunque rendere Switch Sports un titolo in grado di intrattenere anche quando si è da soli, aggiungendo anche una modalità online. Purtroppo non abbiamo avuto modo di testarla durante la nostra prova, dato che i server di gioco non erano attivi e approfondiremo ben presto la componente online non appena sarà possibile.

Sappiamo già però che tramite l’online si potranno sbloccare oggetti cosmetici per personalizzare i nostri avatar e inoltre ci sarà una Lega Pro che dovrebbe essere una sorta di modalità competitiva del gioco. Restate sintonizzati e tra qualche giorno potrete trovare questa recensione aggiornata con i pareri sulla componente online di Switch Sports.

La grafica di Nintendo Switch Sports è semplice e molto colorata, funzionale per questo tipo di gioco. Qualche animazione non è proprio precisissima, specialmente nella pallavolo e nel tennis, ma in generale ci troviamo di fronte a un lavoro più che buono senza grossi problemi di fondo.

La modalità rigori del calcio è un po' sottotono rispetto al resto

Il titolo che arriverà nei negozi questo 29 aprile è una versione che possiamo già definire completa, dato che i contenuti sono all’altezza dei vecchi titoli della serie. La grossa novità che renderà unico il gioco rispetto ai suoi predecessori, è legata al supporto che il titolo avrà nei mesi e negli anni futuri. Nintendo infatti ha già un piano per supportare a lungo il gioco dopo il lancio, introducendo novità minori, come la possibilità di giocare a calcio con la fascia anche durante le partite normali, e nuovi sport, come il golf, che arriverà il prossimo autunno.

Questo renderà Nintendo Switch Sports un titolo in costante evoluzione e che potrà persino raddoppiare i suoi contenuti nel corso di uno o due anni. L’unica speranza è che Nintendo non calchi troppo la mano sul prezzo dei futuri DLC e che magari li possa includere nel pacchetto Online come già fatto con altri contenuti aggiuntivi, come ad esempio quello di Animal Crossing: New Horizons.