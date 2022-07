Nintendo Switch Online, disponibili da ora 4 nuovi giochi gratis a sorpresa

Nintendo Switch Online ha deciso di inaugurare il mese di luglio con un nuovo aggiornamento a sorpresa per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: da questo momento è infatti possibile accedere a quattro nuovi giochi gratis.

Il catalogo dedicato alla storica console a 16 bit SEGA Mega Drive ha infatti aggiunto alla propria collezione ben 4 nuovi giochi, tra i più amati disponibili nella collezione (potete anche acquistare SEGA Mega Drive Classics, la raccolta con oltre 50 giochi in consegna rapida su Amazon).

Un aggiornamento sorprendente e ricco di novità, considerando che l’ultima patch è stata rilasciata soltanto una settimana fa, con l’inclusione di uno degli spin-off Pokémon più celebri.

L’update è già disponibile per il download da questo momento, a patto naturalmente di essere in possesso di un’iscrizione al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: non si tratta infatti di una piattaforma disponibile per gli utenti con l’abbonamento base.

I nuovi giochi gratis inclusi sono Mega Man: The Wily Wars, Comix Zone, Zero Wing e Target Earth: una nuova line-up di tutto rispetto dunque e un ottimo omaggio per chiunque volesse riscoprire grandi classici per la console di casa SEGA.

Si tratta di progetti molto ambiziosi e, in alcuni casi, dei veri e propri must per chi volesse riscoprire la storia del Mega Drive: potete osservarli più nel dettaglio nel seguente video ufficiale.

Comix Zone è uno dei giochi più ambiziosi mai rilasciati per SEGA Mega Drive, grazie soprattutto a uno stile fumettistico innovativo per quegli anni e un gameplay impegnativo ma divertente, mentre Mega Man The Wily Wars vi permetterà di riscoprire i primi 3 capitoli della serie rimasterizzati per la console della casa di Sonic.

Zero Wing è diventato celebre in internet con tanti meme per via della sua divertente sequenza intro, seppur per i motivi sbagliati, ma è comunque un avvincente side-scrolling con un gameplay solido; infine, Target Earth è uno sparatutto a scorrimento orizzontale molto interessante che non è mai stato reso disponibile su territorio europeo.

Come evidenziavamo in apertura, potete utilizzare la vostra app SEGA Mega Drive di Nintendo Switch Online e iniziare da subito a scoprire i vostri nuovi giochi gratis: se non dovessero essere ancora presenti in elenco, sarà necessario avviare un aggiornamento manuale tramite il menù Home della vostra console.

La casa di Kyoto ha già svelato che presto sarà disponibile un nuovo grande bonus per gli abbonati: uno dei più amati spin-off di Mario sarà giocabile gratis per un’intera settimana.

Vedremo se con i prossimi aggiornamenti sarà possibile vedere anche nuove console all’interno del servizio: l’ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, ha ammesso di non essere soddisfatto e di voler vedere rappresentati GameCube e Wii.