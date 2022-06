Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis a tempo: è un amato spin-off di Mario

Per celebrare l’imminente arrivo di una delle esclusive più attese dai fan Nintendo, tutti gli utenti iscritti a Nintendo Switch potranno presto provare gratuitamente uno degli spin-off di Mario più apprezzati.

Si tratta, naturalmente, di Mario + Rabbids Kingdom Battle, il crossover realizzato da Ubisoft che unisce i due popolari franchise in un folle e divertente strategico a turni (potete acquistare la Gold Edition con consegna in settimana su Amazon)

L’annuncio è stato dato durante il Nintendo Direct Mini Partner Showcase: l’intento è naturalmente quello di promuovere il sequel Mario + Rabbids Sparks of Hope, in uscita il prossimo ottobre.

Nella giornata odierna, Nintendo ha però ufficialmente confermato di aver già aperto il pre-download del titolo, così da consentire ai propri utenti di prepararsi alla settimana di prova gratuita.

Mario + Rabbids Kingdom Battle potrà dunque essere provato in versione completa da lunedì 4 luglio fino a domenica 10 luglio: durante tale arco di tempo sarete in grado di provare tutto ciò che l’edizione base del titolo ha da offrire, senza alcun ulteriore limite.

I giocatori avranno poi naturalmente la possibilità di mantenere i propri progressi acquistando la copia dello strategico a turni in collaborazione tra Nintendo e Ubisoft: in ogni caso, si tratta anche di un ottimo anticipo per riscoprire questo grande classico in attesa del sequel Sparks of Hope.

I membri di #NintendoSwitchOnline possono scoprire l'universo di Mario + Rabbids con la versione Giochi in prova di Mario + Rabbids Kingdom Battle! Scarica subito il gioco per entrare in azione dal 04/07: https://t.co/Xq3PtEFG8N pic.twitter.com/kaDVenKDUX — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 29, 2022

Il pre-download è già disponibile da questo momento per tutti gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online, dato che è entrato a far parte della promozione «Giochi in prova»: non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale dalla vostra console o, in alternativa, al seguente indirizzo.

Non resta dunque che attendere l’inizio della prova gratuita e il 20 ottobre per poter ufficialmente mettere le mani su Mario + Rabbids Sparks of Hope: curiosamente, i primi dettagli e gli screenshot erano già stati trapelati da Ubisoft prima dell’inizio del Direct.

Nel frattempo, pare che Nintendo stia seriamente prendendo in considerazione l’idea di lanciare una nuova Switch sul mercato: le spese effettuate dalla casa di Kyoto sono davvero sospette.