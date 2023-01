Nintendo Switch Online, svelato il primo gioco gratis a tempo del 2023

Nintendo ha appena svelato il nuovo gioco gratis a tempo per tutti gli utenti iscritti a Switch Online: si tratta del primo vero omaggio del 2023, perfetto per divertirvi in compagnia dei vostri amici.

Dal prossimo 19 gennaio potrete infatti scaricare UNO senza costi aggiuntivi, l’adattamento videoludico del celebre gioco di carte, immancabile per ogni festa che si rispetti (trovate la divertente edizione a tema Super Mario su Amazon).

La prova a tempo sarà disponibile per un’intera settimana, dandovi dunque il tempo di organizzarvi insieme ai vostri amici per delle folli partite a carte sulle vostre console ibride, divertendovi così anche in modalità portatile.

Sarà naturalmente necessario essere in possesso di un abbonamento a Nintendo Switch Online, senza che però sia necessaria l’iscrizione al Pacchetto Aggiuntivo: si tratta di un semplice vantaggio offerto dalla casa di Kyoto per premiare la fedeltà degli utenti.

L’adattamento videoludico realizzato da Ubisoft vi permetterà di divertirvi con il celebre gioco di carte con massimo 4 giocatori in contemporanea, permettendovi anche di modificare le regole per rendere le partite ancora più caotiche.

Lo scopo del gioco, se non avete mai avuto modo di provare la versione “fisica” di casa Mattel, è molto semplice: riuscire a concludere la partita senza carte in mano, ma non prima di aver urlato «UNO» dopo essere rimasti con una sola carta.

Sfida amici e parenti e finisci le tue carte prima degli altri con la versione Giochi in prova di UNO, disponibile in esclusiva per i membri di #NintendoSwitchOnline! Scarica subito il software per iniziare a giocare dal 19/01: https://t.co/VJfMXZrc37 pic.twitter.com/WpoOdrEP0t — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 12, 2023

La prova gratuita inizierà dal prossimo giovedì 19 gennaio e si concluderà il 26 gennaio 2023, ma potete prepararvi già da adesso per il nuovo Game Trial di Nintendo Switch Online dirigendovi al seguente indirizzo e facendo clic sul pulsante «Scarica la versione in prova».

Naturalmente vi terremo comunque aggiornati sulle nostre pagine non appena la nuova prova gratuita della settimana sarà ufficialmente disponibile: nel frattempo, se siete attualmente iscritti al Pacchetto Aggiuntivo, vi ricordiamo che il 2022 di Nintendo si è chiuso con ben 4 giochi gratis.

E se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis, ma sulle console di casa Sony, cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che dalla prossima settimana saranno disponibili 12 nuovi giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium: una lista che si è ridotta nelle scorse ore, dopo che Sony ha ammesso che alcuni titoli sono stati svelati per errore.