Nintendo Switch Online, disponibili ora a sorpresa 4 nuovi giochi gratis

Nintendo ha deciso di fare nuovi graditi regali agli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online: da questo momento è infatti possibile riuscire ad accedere a ben 4 nuovi giochi gratis, appartenenti all’era SEGA Mega Drive.

Tra le tante proposte del Pacchetto Aggiuntivo c’è infatti la possibilità di scoprire tanti giochi appartenenti alla storica console rivale di SNES (se ne volete ancora di più e senza abbonamento, trovate la raccolta SEGA Mega Drive Classics su Amazon), la cui raccolta si è appena aggiornata in queste ore.

La casa di Kyoto ha infatti annunciato di aver aggiunto al catalogo anche Golden Axe II, Alien Storm, Columns e Virtua Fighter 2: si tratta di grandi classici che non passeranno indubbiamente inosservati a chi è cresciuto con la console di casa SEGA.

Non sarà naturalmente necessario alcuna ulteriore operazione aggiuntiva: una volta avviata la vostra applicazione dedicata a SEGA Mega Drive, sarete in grado di scoprire immediatamente i nuovi titoli gratuiti del servizio in abbonamento.

Se siete iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online e non doveste ancora vedere i giochi gratis nella rispettiva app, potrebbe essere necessario aggiornare manualmente la vostra applicazione: controllate manualmente dalle impostazioni del menù home che l’applicazione sia stata aggiornata all’ultima versione.

La console dovrebbe poi scaricare l’aggiornamento che aggiungerà nuovi titoli gratuiti al catalogo, che potrete giocare istantaneamente da soli o i compagnia dei vostri amici. Se siete curiosi di scoprirne di più, Nintendo ha rilasciato anche un breve video che mostra il gameplay di tutti e 4 i nuovi titoli, che vi riproporremo di seguito:

Four SEGA Genesis games have been made available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! ☑️ Golden Axe II

☑️ Alien Storm

☑️ Columns

☑️ Virtua Fighter 2 pic.twitter.com/m3QZRepsLR — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 16, 2022

Al momento non sono state svelate ulteriori novità in arrivo sul servizio in abbonamento di casa Nintendo, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena dovessero arrivare annunci sui prossimi giochi gratis.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento del catalogo risale allo scorso novembre, che anche in quel caso ha coinvolto il Pacchetto Aggiuntivo: erano stati infatti aggiunti i primi due capitoli di Mario Party su Nintendo 64.

Ricordiamo che Nintendo ha già promesso che intende migliorare molto Switch Online con i prossimi aggiornamenti: ai fan non resta che incrociare le dita e sperare di scoprire a breve tante altre novità interessanti.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che su Nintendo eShop sono già disponibili le Offerte di Natale su oltre 1500 giochi: abbiamo già segnalato per voi alcuni dei migliori sconti di cui potete approfittare.