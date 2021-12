Nintendo Switch Online, nuovo gioco gratis in arrivo sul Pacchetto Aggiuntivo

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online a breve si aggiornerà per la prima volta dal suo lancio con un nuovo gioco gratis, particolarmente atteso dagli appassionati Nintendo 64.

Si tratta del primo capitolo di Paper Mario, l’originale saga RPG ideata da Intelligent Systems, la software house responsabile, tra i suoi tanti lavori, di aver dato vita alla serie Fire Emblem.

Nintendo aveva infatti promesso, in risposta alla delusione degli utenti per il lancio, che avrebbe lavorato per migliorare il servizio ed espanderlo: dopo l’annuncio arrivato in queste ore, si può dire che la casa di Kyoto stia cercando di mantenere la parola data.

Come segnalato da Nintendo Everything, sarà però necessaria ancora un po’ di pazienza: il titolo sarà infatti disponibile a partire dalla prossima settimana.

Il primo capitolo di Paper Mario si fece apprezzare molto dagli utenti non solo per il suo originale stile ambientato in un mondo di carta, ma anche per le sue meccaniche RPG ben realizzate, gradualmente abbandonate o notevolmente ridimensionate a partire dal terzo capitolo.

Gli abbonati al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online potranno dunque riscoprire uno dei lavori più celebri degli autori di Fire Emblem, giocabile naturalmente anche in portabilità.

Di seguito troverete il trailer ufficiale dell’annuncio, che mostra anche quelle che sono le caratteristiche chiave di questa perla per Nintendo 64:

Il gioco sarà aggiunto gratuitamente alla collezione di giochi per Nintendo 64 solo a partire dal 10 dicembre 2021: la community ha reagito con entusiasmo, sottolineando il ritorno di «un vero RPG» di Super Mario.

Chissà che un suo successo sul catalogo online non possa essere di buon auspicio anche per eventuali episodi futuri della serie: non resta che attendere fiduciosi ulteriori novità in merito.

Naturalmente i giocatori dovranno anche augurarsi che il gioco sia in grado di girare bene: i titoli per Nintendo 64 hanno infatti avuto diversi problemi al lancio.

È però probabile che servirà ben altro per convincere gli utenti più scettici: prima che YouTube disattivasse ufficialmente il conteggio pubblico dei «Non mi piace», il video dell’annuncio del Pacchetto Aggiuntivo era diventato il più odiato di sempre per Nintendo.