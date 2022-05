Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis in arrivo (ed è adorabile)

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online sta per aggiornarsi a breve con un nuovo gioco gratis, incluso nell’apposito servizio in abbonamento senza costi aggiuntivi.

Con un comunicato ufficiale affidato ai social network, Nintendo Italia ha infatti svelato che Kirby 64: The Crystal Shards è il prossimo titolo in omaggio che i fan potranno riscoprire a breve, dopo aver avuto il tempo nelle ultime settimane di affrontare l’ultima bellissima e adorabile avventura su Switch, Kirby e la Terra Perduta (potete acquistarlo in offerta su Amazon)

Proprio nelle scorse ore, il presidente Shuntaro Furukawa aveva annunciato che sarebbero arrivati ulteriori contenuti su Switch Online: l’arrivo di questa tenerissima avventura conferma dunque il grande impegno della casa di Kyoto nei confronti dei propri utenti.

Sarà però necessario attendere ancora una settimana prima di poter giocare gratuitamente il nuovo titolo per Nintendo 64: Kirby 64 The Crystal Shards sarà infatti disponibile solo dal 20 maggio.

Vi ricordiamo che si tratta di un platform a scorrimento laterale lanciato sul mercato europeo il 22 giugno 2001: a distanza di quasi 21 anni dal lancio, sarà possibile riscoprirlo grazie al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

La casa di Kyoto ha anche pubblicato un trailer ufficiale su YouTube per celebrare il suo imminente arrivo e per svelarlo nel dettaglio ai suoi utenti: ve lo riproporremo di seguito.

Non si tratta però dell’unica novità in arrivo per gli utenti abbonati: come riportato da Nintendo Life, sembra infatti che gli utenti giapponesi potranno godersi a breve senza ulteriori costi aggiuntivi anche Custom Robo e Custom Robo V2, altri due apprezzati titoli per Nintendo 64.

Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo il loro lancio non sembra attualmente previsto per l’Europa e l’America: entrambe le produzioni vennero lanciate esclusivamente in Giappone.

Viaggia verso le stelle al di là di Dream Land in questa avventura di #Kirby per #Nintendo64! Il coloratissimo platform Kirby 64: The Crystal Shards si unirà al catalogo di #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo il 20/05! pic.twitter.com/vuCj3BrkeG — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 13, 2022

Qualora dovessero esserci ulteriori cambiamenti, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, gli utenti vorranno segnare sul calendario l’appuntamento fissato al 20 maggio 2022.

Gli ultimi giochi gratis sono stati aggiunti su Switch Online soltanto meno di un mese fa, quando sono stati resi disponibili 3 amatissimi titoli per SEGA Mega Drive.

Nel caso vi fossero sfuggiti, vi ricordiamo inoltre che sono già stati resi disponibili i nuovi bonus gratuiti di Nintendo Switch Online: questo mese potrete riscattare nuove importanti ricompense.