Nintendo Switch Online svela 2 nuovi grandi giochi gratis, disponibili ora

L’ultimo Nintendo Direct è stato un evento ricco di sorprese per i fan della casa di Kyoto, non solo in termini di nuovi annunci e uscite ma anche e soprattutto di aggiornamenti, con uno in particolare che farà felici gli iscritti a Nintendo Switch Online.

La possibilità di accedere a un grande catalogo di giochi gratis per SNES e NES è certamente uno dei motivi di maggiore attrattiva per l’abbonamento a Nintendo Switch Online, ma molti fan si erano domandati che fine avessero fatto due dei classici RPG più amati di sempre.

Ebbene, nel corso del Nintendo Direct svoltosi ieri notte è arrivata un’importante notizia: Earthbound e il primo capitolo Earthbound Beginnings sono stati ufficialmente aggiunti al catalogo di giochi gratis.

La grande sorpresa è che non sarà necessario aspettare una data di lancio: i titoli possono essere giocati già da adesso con le rispettive app su Nintendo Switch, dopo averne naturalmente eseguito l’aggiornamento.

La presenza di Earthbound Beginnings è di particolare importanza per i fan: il primo capitolo della serie venne lanciato per la prima volta fuori dal Giappone solo nel 2015, rimanendo fino a questo momento una delle ultime esclusive disponibili per Wii U.

Grazie a un abbonamento a Nintendo Switch Online, i fan potranno dunque riscoprire due capolavori che hanno influenzato il mondo dei videogiochi e dei giochi di ruolo in particolare come li conosciamo oggi.

Di seguito vi riproporremo il trailer ufficiale che svelerà nel dettaglio cosa aspettarsi da questi due grandi classici, disponibili da adesso in modo completamente gratuito:

Di seguito invece il comunicato stampa di Nintendo relativo al lancio di Earthbound e Earthbound Beginnings nella libreria SNES e NES di Switch Online:

«Aiuta Ness, Paula, Jeff e Poo a far avverare un’antica profezia per fermare il malvagio Giygas (e chissà, forse anche assistere a un concerto dei Runaway Five lungo la strada) nel classico per Super NES EarthBound. Poi, torna nel 198X per EarthBound Beginnings, una versione localizzata in inglese dell’originale Mother per Famicom».

Ricordiamo inoltre che questi due grandi classici non saranno gli unici regali in arrivo questo mese: se possedete il Pacchetto Aggiuntivo, presto potrete godervi gratis uno dei The Legend of Zelda più amati di sempre.

C’è chi ha apprezzato così tanto questa notizia da aver deciso di ricrearne la bellissima mappa dal vivo: il risultato è sicuramente sbalorditivo.