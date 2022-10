Nintendo Switch Online sta per migliorare ufficialmente i suoi giochi gratis

Sembra proprio che Nintendo Switch Online si stia preparando non solo a migliorare l’emulazione dei suoi giochi gratis, ma addirittura a renderli superiori rispetto alle controparti sulle console originali.

La casa di Kyoto si sta infatti preparando al lancio dell’ultimo omaggio gratuito per i fan di Nintendo Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon), in arrivo proprio questa settimana, ma nel video ufficiale era sfuggito un dettaglio molto importante.

GameXplain ha infatti scoperto che il frame rate è stato notevolmente migliorato rispetto alla release originale: adesso è infatti in grado di girare a 60FPS sulla console ibrida (via Nintendo Life).

Pilotwings 64, il nuovo titolo gratuito che sarà disponibile dal 13 ottobre, presentava infatti su Nintendo 64 un frame rate vicino ai 30FPS, che adesso sembrerebbero essere stati addirittura raddoppiati: questo rappresenterebbe dunque un indizio sulla volontà della casa di Kyoto di voler, dove possibile, migliorare i giochi gratuiti.

Un processo che appare particolarmente significativo per i titoli su Nintendo 64, spesso protagonisti di problemi di emulazione poi risolti con successive patch e che dimostrano il forte impegno della casa di Super Mario per il servizio in abbonamento.

Di seguito potrete vedere voi stessi il video confronto tra la versione originale di Pilotwings 64 e quella che sarà invece riproposta sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: la differenza a livello di frame rate appare davvero evidente, così come la sua relativa pulizia grafica.

It seems Pilotwings 64 may be targeting 60fps on Nintendo Switch and it looks SO MUCH BETTER! See how the new N64 games stack up to the originals in our graphics comparison!

WATCH: https://t.co/2XzX4JcZKN pic.twitter.com/14evghw2jb

— GameXplain (@GameXplain) September 13, 2022