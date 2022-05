PlayStation Plus Premium, l’ultima patch “migliora” i giochi PS1 (ma il risultato è pessimo)

Una delle feature più attese di PlayStation Plus Premium, ovvero la possibilità di emulare gratuitamente i classici giochi PS1 e di altre generazioni delle console di casa Sony, nelle ultime ore è stata critica di forti polemiche da parte della community.

Con l’arrivo del nuovo servizio in abbonamento in alcune specifiche regioni, i fan hanno infatti avuto modo di apprendere una brutta notizia per i titoli della prima storica console: molte versioni emulate condividono infatti un difetto presente anche nella mini console PlayStation Classic (potete acquistarla con consegna in settimana su Amazon).

È stato infatti svelato che svariati giochi della raccolta saranno disponibili solo a 50hz, in quanto Sony ha deciso di includere le loro rispettive versioni PAL, con prestazioni notoriamente inferiori rispetto alle edizioni internazionali.

Il risultato è stato dunque un’emulazione fedele con la controparte originale, almeno per noi giocatori italiani: non è stato dunque possibile aspettarsi alcun miglioramento grafico, con le conseguenti critiche da parte della community.

Come riportato da TheGamer, Sony sembra aver preso tali critiche sul serio: nelle ultime ore ha infatti deciso di rilasciare una patch specifica per alcuni classici di PlayStation Plus Premium, aggiornandoli ufficialmente a 60hz e «migliorando» le rispettive prestazioni.

O almeno, era quella l’idea della casa di PlayStation: i report degli utenti sottolineano infatti che questo aggiornamento si è infatti rivelato semplicemente pessimo per la godibilità del gioco, comportando la presenza di bug grafici davvero impossibili da ignorare.

Gli utenti segnalano infatti che adesso i titoli coinvolti presentano gravi casi di «ghosting», un artefatto grafico che mostra una scia di pixel dietro oggetti in movimento e una diretta conseguenza di una frequenza di aggiornamento migliorata forzatamente, senza una corretta ottimizzazione.

Sony has released a patch for a few PS1 Classics on the PS4/PS5 that "improves" the PAL output.

The patch upscales the PAL code to 60hz by blending frames.

But the technique has introduced these horrible ghosting artifacts.

Here's a before and after comparison.#ps5 #ps4 pic.twitter.com/S1yphRrKuQ

— Windy Corner TV – Robert (@windycornertv) May 27, 2022