Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis, dal prossimo weekend

Con un nuovo trailer ufficiale pubblicato sul proprio canale YouTube, che potete visionare voi stessi in apertura, Nintendo Switch Online ha appena annunciato quale sarà il prossimo gioco gratis disponibile per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Si tratta di Pilotwings 64, l’amato classico simulatore di volo in 3D che presto potrete riscoprire su tutte le console ibride di casa Nintendo (trovate Switch OLED in sconto su Amazon), sia in portatile che collegate alla TV tramite dock.

Questo grande classico è solo uno dei tantissimi giochi annunciati in arrivo per Nintendo 64: ricordiamo infatti che ci saranno almeno altre due aggiunte, oltre al probabile ritorno di GoldenEye nei prossimi giorni.

Il nuovo gioco gratis sarà ufficialmente disponibile dal 13 ottobre, ovvero dall’inizio del prossimo fine settimana, a patto di essere naturalmente ancora iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Ricordiamo che in Pilotwings 64 potrete scegliere uno tra sei piloti e divertirvi in diverse discipline di volo, utilizzando girocottero, jet pack e deltaplano. Non potranno poi mancare attività bonus e tanto divertimento, con l’obiettivo di riuscire a conseguire la licenza di pilota appropriata.

Il titolo venne rilasciato originariamente in Europa nel 1997 e fu disegnato da Nintendo e Paradigm Simulation: dopo 25 anni dal suo debutto originale potrete dunque riscoprire questo grande classico anche sulle più moderne console ibride.

A partire dal 13 ottobre 2022, non dovrete fare altro che assicurarvi che le vostre app dedicate al catalogo Nintendo 64 siano state correttamente aggiornate: se non dovesse esservi arrivato l’update, potrete eseguire la ricerca manuale dalle vostre impostazioni.

Una volta eseguita questa semplice operazione, basterà avviare l’applicazione per trovare il vostro nuovo gioco gratis in cima al catalogo di titoli, ma per il momento ai fan non resterà che attendere pazientemente l’arrivo della prossima settimana.

Nel frattempo, per chi fosse alla ricerca di contenuti più «piccanti» da giocare anche in portatile, segnaliamo che Nintendo sembra aver deciso di dire ufficialmente stop ad alcune categorie di titoli.