Nintendo Switch Online si aggiorna: nuovo Pokémon gratis e tanti giochi migliorati

Da questo momento è ufficialmente il nuovo aggiornamento di Nintendo Switch Online, dedicato nello specifico al catalogo Nintendo 64 incluso con il Pacchetto Aggiuntivo.

Gli utenti potranno dunque approfittare di un nuovo gioco gratis a 64-bit: si tratta di uno degli spin-off Pokémon più amati, che ha anche ispirato un nuovo capitolo su Nintendo Switch (che potete acquistare in offerta e in consegna rapida su Amazon).

Stiamo naturalmente parlando di Pokémon Snap, l’avventura che ci spingerà a scattare le migliori foto possibili ai mostri tascabili di prima generazione nei loro habitat naturali, che come precedentemente annunciato è disponibile da oggi.

Non si tratta però dell’unica novità introdotta con l’ultimo update: Nintendo ha infatti deciso di continuare a migliorare l’emulatore per Nintendo 64, lavorando su tanti importanti giochi.

Il dataminer OatmealDome (via Nintendo Life), pur sottolineando che sta diventando sempre più difficile scoprire quali siano le effettive modifiche implementate, dopo aver analizzato l’aggiornamento 2.4.0 ha scoperto che sono stati migliorati nello specifico 4 giochi gratis.

Si tratta di Star Fox 64, Kirby 64, F-Zero X e Mario Golf: dovrebbe trattarsi di semplici modifiche minori, ma in grado di garantire un’emulazione più fluida e e più fedele alle controparti originali.

– Nintendo is starting to remove the comments from the config files, making it difficult to tell what was changed.

– A CPU hack was added to Star Fox 64.

– A CPU hack was added to Kirby 64.

– The AOT executable and PCB file for F-Zero X and Mario Golf were changed.

(2/2)

— OatmealDome (@OatmealDome) June 24, 2022