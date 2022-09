Nintendo Switch Online, i nuovi bonus gratis celebrano l’esclusiva del momento

Nintendo Switch Online ha deciso di offrire a sorpresa nuovi bonus gratuiti per gli abbonati durante il mese di settembre, questa volta dedicati all’ultima esclusiva del momento e disponibile già da oggi.

Stiamo naturalmente parlando di Splatoon 3 (trovate il Pro Controller dedicato in offerta su Amazon), protagonista delle nuove icone per il profilo sbloccabili dagli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Si tratta di una novità svelata a sorpresa per celebrare il day-one del terzo capitolo, che si va così ad aggiungere a una specialissima celebrazione dei migliori titoli a 8-bit.

Come di consueto, potrete utilizzare i vostri punti Platino per sbloccare gratuitamente non solo nuovi personaggi selezionabili per il profilo, ma anche cornici e sfondi dedicati per abbellire al meglio la vostra icona.

Proprio come accaduto durante i precedenti giochi del mese selezionati, gli utenti potranno costantemente accedere a nuovi bonus gratuiti grazie a 4 wave di omaggi, ognuna delle quali sarà disponibile per ogni settimana del mese.

Significa che le prossime icone dedicate a Splatoon 3 saranno ufficialmente disponibili da venerdì 16 settembre, mentre le prime sono disponibili già da oggi: il nostro consiglio è dunque quello di tenere costantemente d’occhio il catalogo, così da non perdervi neanche un omaggio.

I bonus gratuiti sono disponibili naturalmente in esclusiva per gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online, ma dopo averli riscattati potrete continuare ad utilizzarli anche senza abbonamento: un’ottima occasione dunque per mostrare tutta la passione che provate per questa coloratissima saga.

Se siete curiosi di scoprirne di più sulla nuova esclusiva Switch, sulle nostre pagine potrete trovare la nostra dettagliata recensione di Splatoon 3, indubbiamente il miglior capitolo di questo coloratissimo franchise.

Restiamo invece in attesa di scoprire ulteriori novità sulla disponibilità di nuovi giochi gratis sul servizio in abbonamento: l’ultima aggiunta risale infatti ormai a quasi un mese fa, quando la casa di Kyoto scelse di offrirci un titolo perfetto per la stagione più calda dell’anno.