Nintendo Switch Online, disponibili ora i nuovi bonus gratis di settembre

Nintendo ha appena annunciato che da questo momento sono disponibili nuovi bonus gratuiti per gli utenti iscritti a Switch Online, con tante nuove opzioni per personalizzare il profilo dedicate ai fan più nostalgici.

Il servizio in abbonamento per le console Nintendo Switch (trovate la limited OLED di Splatoon 3 su Amazon) ha infatti iniziato a proporre ai suoi fan la possibilità di creare icone del profilo personalizzate, sbloccando gratuitamente nuove immagini ed elementi tramite i punti di platino.

Dopo aver già inaugurato la nuova collezione dedicata a Kirby’s Dream Buffet, il divertente titolo multiplayer ricco di abbuffate in compagnia, la casa di Kyoto ha infatti deciso di svelare una nuova serie dedicata alla sua prima storica home console.

Questo significa che potrete sbloccare tante icone a 8-bit raffiguranti alcuni dei classici più amati: durante la prima wave troverete, per esempio, riferimenti al primo Super Mario Bros. e a Balloon Fight, oltre che poter sbloccare i controller e gli hardware NES e Famicom da utilizzare per la vostra immagine profilo.

In misura eccezionale, questa nuova collezione non fornirà la possibilità di sbloccare cornici: Nintendo Switch Online ha infatti chiarito che gli utenti potranno personalizzare esclusivamente lo sfondo del personaggio selezionato.

Come di consueto, anche la selezione di personaggi a 8-bit cambierà ogni settimana: dall’anteprima svelata dalla stessa compagnia sul proprio sito ufficiale, scopriamo che sono in arrivo, ad esempio, anche The Legend of Zelda, Donkey Kong ed Excitebike.

Non si tratta però dell’unica novità disponibile da oggi: come ogni mese è stata infatti rinnovata la selezione di personaggi, sfondi e cornici di Animal Crossing New Horizons, questa volta raffigurante gli abitanti che compiono il compleanno a settembre.

Gli utenti avranno dunque tante nuove opportunità per divertirsi a rendere i propri profili online ancora più unici, in attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis in arrivo per questo mese.

E a proposito di novità, i fan sono curiosi di scoprire se la prossima settimana si svolgerà davvero un nuovo Nintendo Direct, che potrebbe svelare tanti grandi ritorni direttamente dalla generazione GameCube.

Il gioco più atteso resta però sicuramente il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, che dopo una lunga attesa potrebbe aver deciso di svelare finalmente il suo nome reale.