Nintendo Switch Online, delusi dal Pacchetto Aggiuntivo? Eccone uno “migliore”

Il reveal ufficiale del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online ha causato inevitabilmente enormi controversie nella rete, con molti appassionati che si sono dichiarati delusi dalla proposta svelata dalla casa di Kyoto.

L’espansione di Nintendo Switch Online è infatti stata presa subito d’assalto dai fan scontenti, che si aspettavano decisamente di più da un annuncio che, comunque, era atteso con ansia dalla community.

Il maggiore fattore di controversia ha riguardato ovviamente il prezzo, giudicato dalla maggior parte degli appassionati come irragionevole rispetto alle novità che sono introdotte.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che questa cifra si sia rivelata necessaria per motivi di licenze, rivelatesi dunque molto costose per poterle proporre nel servizio.

La notizia però non ha certamente confortato i fan, dato che i contenuti aggiuntivi vengono comunque considerati troppo pochi per riuscire a giustificare la grande cifra aggiuntiva richiesta: il doppio rispetto all’abbonamento base.

Per questo motivo, i fan in rete hanno iniziato a lanciare i loro suggerimenti su come potrebbe essere migliorato il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, indicando cosa sarebbe necessario per convincere una larga fascia di utenza (via Game Rant).

Uno di loro ha perfino deciso di realizzare un mock-up, mostrando quello che sarebbe il suo Pacchetto Aggiuntivo dei sogni: potete ammirarlo nell’immagine pubblicata sul forum Reddit dedicato a Nintendo Switch:

L’utente sillyscrapy1757, autore del post, ha sottolineato che se la sua home avesse questo aspetto, sarebbe decisamente convinto a pagare la cifra aggiuntiva richiesta da Nintendo e, probabilmente, qualcosina in più.

Nel Pacchetto Aggiuntivo dei sogni è infatti possibile vedere, oltre al già annunciato Nintendo 64, anche altre amate console di Nintendo: Game Boy Advance, GameCube e Wii.

Curiosamente, nell’immagine non è possibile vedere i giochi per Mega Drive, ma per molti fan sarebbe stata preferibile questa soluzione al dover, sembrerebbe, pagare una grossa cifra solo per avere altri iconici giochi retro.

Naturalmente gli utenti sono più che consapevoli che una line-up del genere sarebbe molto difficile da implementare, ma certamente avrebbe reso il prezzo del Pacchetto Aggiuntivo decisamente più facile da accettare. E poi, in fondo, sognare non costa nulla.

Nonostante non compaia nel mock-up realizzato dall’utente, presto potremmo comunque vedere introdotti i giochi per Game Boy: molte fonti si sono dette certe del loro arrivo.

In ogni caso, vi ricordiamo che da pochi giorni è finalmente disponibile Nintendo Switch OLED: potete leggere la nostra recensione del nuovo modello della console ibrida.

Su Switch esiste inoltre un misterioso gioco, di cui probabilmente non avrete sentito parlare, ma che possiede una media voto molto vicina al 10/10.