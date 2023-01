Nintendo Switch Online non si ferma più: svelato un nuovo gioco gratis a tempo

Mentre è ancora attualmente in corso la prima prova gratuita a tempo del 2023 su Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento ha già svelato il prossimo gioco gratis pronto a sostituirlo, ancora una volta pensato per gli amanti del multiplayer.

Si tratta di uno dei titoli di lancio della console ibrida, pensato proprio per giocare in compagnia con i Joy-Con separati: stiamo parlando di Snipperclips Diamoci un taglio, il tenero puzzle game sviluppato da SFB Games e pubblicato direttamente da Nintendo (trovate l’edizione fisica completa su Amazon).

Ricordandovi che avete ancora tempo fino a domani per poter giocare gratis a UNO insieme ai vostri amici, a patto di essere naturalmente iscritti al servizio in abbonamento, la casa di Kyoto ha deciso dunque di continuare a promuovere il servizio con una nuova prova multiplayer, questa volta di natura cooperativa.

La prova inizierà subito dopo la fine di quella attualmente in corso: Nintendo ha infatti annunciato che potrete giocare senza costi aggiuntivi a Snipperclips a partire dal prossimo 27 gennaio.

Snipperclips Diamoci un taglio vi porterà a controllare i due amici di carta Snip e Clip, che dovranno collaborare per poter risolvere numerosi rompicapo sfruttando proprio la loro forma di carta, adattabile in base alle circostanze.

Pur essendo affrontabile anche per un giocatore singolo, il titolo riesce a dare il meglio di sé in compagnia: potrete giocare in due durante l’avventura principale, mentre per le sfide più complicate potrete addirittura unirvi a squadre di 4 giocatori.

Ami risolvere rompicapi? Allora non perderti il prossimo titolo in versione Giochi in prova di #NintendoSwitchOnline: #Snipperclips – Diamoci un taglio! Scaricalo subito per iniziare a giocare dal 27/01: https://t.co/V16qqwHPlZ pic.twitter.com/3eQt5utEgX — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 24, 2023

Un titolo dunque perfetto per sperimentare il multiplayer di Nintendo Switch Online: se siete iscritti al servizio in abbonamento, potete iniziare a scaricare la versione in prova di Snipperclips direttamente al seguente indirizzo, così da prepararvi per la prova che sarà valida dal 27 gennaio fino al 3 febbraio.

Per il momento non abbiamo invece nessuna novità per quanto riguarda le nuove aggiunte per il catalogo: l’ultimo aggiornamento è arrivato prima della fine dello scorso anno, quando la casa di Kyoto ha reso disponibili 4 giochi gratis per SEGA Mega Drive nel Pacchetto Aggiuntivo.

Nelle ultime settimane si stanno invece diffondendo forti voci sulla possibile esistenza di Switch 2: contrariamente alle previsioni, Nintendo ha deciso di aumentare notevolmente la produzione delle attuali versioni della console ibrida.