Nintendo Switch Online, disponibile da oggi il primo gioco gratis a tempo del 2023

Da oggi tutti gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online potranno scaricare senza costi aggiuntivi il primo gioco gratis in prova del 2023, ideale per divertirsi in compagnia dei loro amici.

Il servizio in abbonamento per le console Switch ha deciso infatti di offrire UNO, l’adattamento videoludico realizzato da Ubisoft e basato sul celebre card game di casa Mattel (trovate una divertente edizione a tema Super Mario Bros su Amazon).

Il nuovo gioco gratis a tempo è stato svelato la scorsa settimana e, proprio come annunciato in precedenza, è ufficialmente disponibile da oggi fino al 26 gennaio 2023, con funzionalità multiplayer naturalmente incluse.

Questo significa che avrete un’intera settimana di tempo per radunare i vostri amici per sfidarvi con uno dei più folli e divertenti giochi di carte sul mercato, anche in modalità portatile.

Nel caso non aveste familiarità con il gioco originale, vi ricordiamo che lo scopo del gioco è quello di riuscire a restare senza carte in mano, non prima di aver gridato «UNO» dopo essere rimasti con una sola carta in mano e facendo attenzione al colore in gioco e ai numeri che avete a disposizione.

Potrete anche sfruttare una delle tante carte speciali per poter cambiare lo svolgimento del gioco e mettere i bastoni fra le ruote ai vostri avversari, in partite 4vs4 o giocando in squadra con divertenti varianti 2vs2.

Sfida amici e parenti e finisci le tue carte prima degli altri con la versione Giochi in prova di UNO, disponibile in esclusiva per i membri di #NintendoSwitchOnline! Scarica subito il software per iniziare a giocare dal 19/01: https://t.co/VJfMXZrc37 pic.twitter.com/WpoOdrEP0t — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 12, 2023

Potete scaricare immediatamente al nuovo gioco gratis in prova di Nintendo Switch Online cercandolo direttamente su Nintendo eShop o, in alternativa, accedendo alla seguente pagina ufficiale e facendo clic sul pulsante «Scarica la versione in prova».

Per quanto riguarda invece le nuove aggiunte permanenti per il catalogo, al momento non sono arrivati ulteriori annunci ufficiali: le ultime novità risalgono alla fine dello scorso anno, quando sono stati rilasciati ben 4 giochi gratis per SEGA Mega Drive.

Quel che appare certo è che Nintendo migliorerà notevolmente il servizio nei prossimi mesi: a prometterlo è stato infatti proprio il presidente Furukawa, in una sessione Q&A con gli investitori della società.