Nintendo Switch Online, disponibili da ora 2 giochi gratis “rovina-amicizie”

È disponibile da questo momento una gradita sorpresa per tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, anzi due: i primi capitoli di Mario Party sono infatti ufficialmente giocabili senza costi aggiuntivi.

I fan avevano già avuto la possibilità di scoprire alcuni dei minigiochi e tabelloni più amati grazie a Mario Party Superstars (lo trovate in sconto su Amazon), ma da questo momento sarà possibile riscoprire i capolavori multiplayer a 64-bit in compagnia dei vostri amici.

Come già anticipato da Nintendo la scorsa settimana, è dunque possibile iniziare a divertirvi con i giochi gratis “rovina-amicizie” per eccellenza: per quanto riguarda invece il terzo capitolo della saga party game, sarà necessario attendere il 2023.

Questi due capitoli dovrebbero dunque concludere la line-up di giochi gratis per Nintendo 64 in arrivo su Switch Online per il 2022, ma il catalogo del prossimo anno si preannuncia essere decisamente interessante.

Ricordiamo che in Mario Party dovrete esplorare i diversi tabelloni e cercare di conquistare quante più stelle e monete possibili con ogni mezzo a vostra disposizione, mettendo i bastoni fra le ruote anche ai vostri avversari.

Al termine di ogni turno avrete poi la possibilità di affrontare un minigioco, che potrebbe rivelarsi determinate per la vittoria o la sconfitta finale: si tratta dunque di titoli perfetti da giocare in multiplayer online con tutti i vostri compagni, ammesso che riusciate a non distruggere per sempre la vostra amicizia.

Riunisci amici e parenti e dai il via alla festa! I classici per #Nintendo64 Mario Party e Mario Party 2 sono ora disponibili con #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo. pic.twitter.com/NiG8FU30YL — Nintendo Italia (@NintendoItalia) November 2, 2022

Mario Party e Mario Party 2 sono già disponibili da ora sull’app ufficiale di Nintendo Switch Online dedicata a Nintendo 64: se non dovessero comparire nella vostra raccolta, sarà necessario avviare un aggiornamento manuale direttamente dalla vostra schermata home principale e riavviare l’applicazione.

Una volta completata la procedura, potrete divertirvi con i vostri nuovi omaggi che compariranno immediatamente in cima allo schermo, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo e totalmente gratis.

A proposito di aggiornamenti, non dimenticatevi di verificare che la vostra console abbia ricevuto l’ultima importante patch rilasciata nelle scorse ore: sono infatti stati risolti alcuni bug emersi in seguito all’update precedente.

Se siete invece curiosi di scoprirne di più sull’ultima raccolta celebrativa della saga, potete trovare tutti i dettagli sul divertentissimo Mario Party Superstars nella nostra recensione dedicata.