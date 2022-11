Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 15.0.1: cosa cambia e che problemi risolve

Se avete avviato la vostra Nintendo Switch in questo momento, vi sarete resi conto che è disponibile un nuovo aggiornamento firmware da scaricare, che porta il software di sistema alla versione 15.0.1.

La patch, che potete scaricare e installare agilmente come avete sempre fatto (basta avere una connessione internet attiva, la console la rileverà da sola; in caso contrario, andate nelle impostazioni di sistema per verificare la presenza dell’update), non introduce cambiamenti significativi all’esperienza d’uso di Switch, ma migliora la stabilità del sistema e risolve alcuni problemi.

Come leggiamo nel changelog completo pubblicato da Nintendo a questo indirizzo, nello specifico risolve l’errore 2181-1000, che i giocatori potevano vedere quando giocavano un contenuto DLC da una console diversa dalla loro principale.

Nelle parole di Nintendo:

Tra le altre cose, l’aggiornamento risolve un problema che impediva di catturare degli screenshot in determinati momenti di giochi non meglio specificati.

Infine, nel changelog leggiamo che ci sono stati miglioramenti generali per la stabilità e per l’esperienza utente con Nintendo Switch.

Secondo quanto segnalato da NintendoLife, il dataminer OatmealDome ha anche notato che è stata aggiornata la lista delle parolacce oscurate dal sistema – in questo caso in giapponese – per evitare che qualcuno possa inserirle come stringhe quando viene richiesto un nome utente.

A rude phrase telling someone to “shut up” in katakana (ダマレ) was also added to the Japanese bad words list.

The web browser and system apps that use it were updated, probably for bug fixes + stability.

Other updated system modules include bsdsockets, ns, am, and nim.

— SpookmealDome (@OatmealDome) November 1, 2022