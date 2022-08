Nintendo Switch OLED disponibile in sconto ora su eBay

Anche oggi, noi di SpazioGames.it abbiamo messo a ferro e fuoco il web in cerca delle migliori offerte per i videogiocatori e abbiamo scovato che il rivenditore eBay sta proponendo un taglio di prezzo su Nintendo Switch OLED, l’ambito ultimo modello della console di casa Nintendo, che viene proposto a 319,99 euro rispetto ai 349,99 euro canonici.

Come ben sanno i videogiocatori, è molto difficile che i prodotti Nintendo siano proposti in sconto, perché la grande N tende a tenere sempre stabile il costo proposto al pubblico. In questo caso, tuttavia – e nonostante la penuria di scorte che abbiamo visto saltuariamente colpire i rivenditori online – potete approfittarne e non solo comprare la miglior Switch sul mercato, ma farlo anche tenendovi in tasca la differenza rispetto all’abituale costo di listino.

Nintendo Switch OLED propone, come suggerisce il nome, un display OLED rispetto a quello LCD della controparte standard. Con i suoi 7″, la console permette di godersi le immagini con una qualità assolutamente incomparabile rispetto alle sue sorelle minori.

Al display più grande e con tecnologia OLED, questa Switch unisce anche altre caratteristiche uniche: la sua base dock è dotata di una porta LAN per giocare online senza latenze. Inoltre, sul retro vanta un nuovo stand che vi permette di giocare davvero comodamente utilizzandola in modalità tavolo, poggiandovela anche sulle gambe mentre siete a letto.

E, in tutto questo, la console vanta anche un audio stereo migliorato rispetto alla sua sorellina maggiore, Switch standard, e una memoria di archiviazione interna raddoppiata che arriva a 64 GB, comodissima per tenere salvati anche i giochi dalle dimensioni più importanti.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay