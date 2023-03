Nintendo Switch, l’aggiornamento 16.0.1 è disponibile da ora: ecco cosa cambia

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento a sorpresa per le vostre console Nintendo Switch, che porterà il firmware delle console ibride alla versione 16.0.1.

La patch è disponibile, come di consueto, su tutte le console della famiglia Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon), ma vi avvertiamo fin da subito che non saranno disponibili reali cambiamenti degni di nota.

Dopo appena un mese dal lancio dell’ultimo aggiornamento software, Nintendo ha infatti rilasciato quello che appare essere unicamente un bugfix: il changelog ufficiale segnala infatti unicamente “miglioramenti alla stabilità del sistema” (via Nintendo Life). Una scritta che, ormai, i fan Switch hanno imparato praticamente a memoria.

Come spesso accade, ci sono alcuni piccoli cambiamenti nascosti che è però possibile scoprire attraverso i datamine, anche se perfino in questo caso sembrano esserci ben pochi dettagli e novità rilevanti.

Il dataminer OatmealDome segnala infatti che gli aggiornamenti principali riguardano la lista interna di parolacce non consentite, con alcuni aggiustamenti implementati per evitare alcuni blocchi errati e l’aggiunta di nuovi termini scorretti.

Sembra sia stato anche aggiornato il modulo di sistema “BCAT”, anche se lo stesso OatmealDome non è in grado di stabilire con certezza in che modo, prevedendo che si tratti dunque di un semplice fix ai bug di sistema.

The “BCAT” system module was changed in some way, but I’m not sure how. That being said, it's probably a bug fix (or fixes?) given how difference reports show no major changes. And… that’s it. — OatmealDome (@OatmealDome) March 23, 2023

Le novità relative all’aggiornamento 16.0.1 di Nintendo Switch, sfortunatamente, si concludono qui: sembrerebbe non essere dunque una patch particolarmente interessante, ma comunque utile per garantire le performance di sistema.

Il nostro suggerimento è come sempre quello di aggiornare la console il prima possibile: se la patch non dovesse essersi già scaricata in automatico, potrete controllare voi stessi la disponibilità dell’ultima versione direttamente dalle impostazioni.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità sulla nuova patch di sistema. Nel frattempo, vi ricordiamo di non lasciarvi scappare tantissimi giochi in offerta su Nintendo eShop, tra i quali ci sono anche recenti perle di Square Enix.

Cogliamo l’occasione anche per segnalarvi la possibilità di provare gratis Nintendo Switch Online per un’intera settimana, anche se avete già approfittato di offerte simili in passato.