Nintendo Switch Online è gratis in prova da ora, ma solo per pochi giorni: ecco come averlo

Da questo momento è disponibile un’interessante promozione per tutti gli utenti in possesso di una console Switch: Nintendo ha infatti annunciato la possibilità di provare il servizio Online per un’intera settimana, senza alcun acquisto necessario.

La prova è naturalmente riservata esclusivamente a tutti gli utenti che non sono attualmente abbonati, né con un’iscrizione individuale né con una familiare, e che siano naturalmente in possesso delle console ibride (trovate Switch OLED in sconto su Amazon), ma avete solo pochi giorni per poterne approfittare.

L’iniziativa sarà infatti valida fino al 27 marzo e potrete attivarla in qualunque momento tramite le ricompense di My Nintendo: non dovrete spendere alcun punto di platino, dato che l’omaggio è totalmente gratuito.

Se non siete attualmente iscritti a Nintendo Switch Online, potete attivare subito la vostra prova gratuita dirigendovi al seguente indirizzo ed effettuando il login con il vostro account, così da sperimentare con tutte le funzionalità offerte.

Una volta riscattato il vostro premio gratuito, otterrete un codice che dovrete utilizzare direttamente sulla vostra console Nintendo Switch, aprendo il negozio digitale eShop e selezionando l’apposita funzione per riscattarlo. In alternativa, potrete eseguire l’operazione direttamente via browser al seguente indirizzo.

Ricordiamo che la prova vi permetterà non solo di poter giocare in multiplayer con i vostri videogiochi preferiti, ma anche di provare gli omaggi gratuiti per le principali console retrogaming, inclusi gli ultimi 4 titoli offerti la scorsa settimana.

Non potrete però accedere a tutti i vantaggi del Pacchetto Aggiuntivo, dato che la prova è valida unicamente per l’iscrizione di base di Nintendo Switch Online: ricordiamo che la promozione è valida anche se avevate già approfittato di un’offerta simile in passato, dunque non possiamo che consigliarvi di sfruttare al meglio questa grande offerta.

Grazie a questa prova gratuita avrete anche la possibilità di provare insieme ai vostri amici la Legacy Edition di FIFA 23, scelta come nuovo gioco gratis a tempo della settimana e che è disponibile proprio a partire da oggi.

Se sceglierete poi di acquistare l’abbonamento completo e iscrivervi al Pacchetto Aggiuntivo, potrete accedere anche al nuovo catalogo per Game Boy Advance, che si è aggiornato recentemente con un’imperdibile avventura di Metroid.