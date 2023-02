Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 16.0.0: ecco cosa cambia

Da adesso è ufficialmente disponibile l’aggiornamento 16.0.0 per Nintendo Switch, la prima patch ufficiale arrivata dopo oltre 3 mesi dall’ultima versione per la console ibrida.

Le piattaforme di casa Nintendo (trovate Switch OLED in sconto su Amazon) potranno dunque essere aggiornate alla nuova versione, ma dobbiamo segnalare che la patch non introdurrà cambiamenti particolarmente rilevanti per molti utenti, nonostante il numero del nuovo firmware potrebbe far pensare il contrario.

Una situazione simile si era già verificata con l’update 15.0.0: il changelog ufficiale rilasciato dalla casa di Kyoto per la nuova versione ci segnala infatti semplici miglioramenti alla stabilità del sistema.

Nel comunicato viene però segnalata anche una modifica minore riguardante l’utilizzo dei nickname: qualora utilizziate termini non consentiti dal sistema — parolacce, insulti e altri vocaboli proibiti — il vostro soprannome sarà temporaneamente aggiornato in «???», modificabile comunque in qualunque momento dal menù.

Dato che gli aggiornamenti di Nintendo tendono a scovare e rimuovere ogni possibile metodo per superare i filtri per i termini offensivi, la nuova patch sembrerebbe essere mirata a scoraggiare ulteriormente gli utenti più creativi dal loro utilizzo.

Come riportato da Nintendo Life, quelli riportati ufficialmente non sono però gli unici cambiamenti introdotti: l’affidabile dataminer OatmealDome ci svela infatti ulteriori novità nascoste che, pur non essendo probabilmente di particolare importanza per molti utenti, permettono di capire i veri motivi dietro questo aggiornamento.

The bad words database was also updated. Some rearranging has taken place and new words were added (including sexually charged language, drug-related terms, words related to grooming, swears, etc). Some system text was tweaked to fix typos and/or to improve phrasing. — OatmealDome (@OatmealDome) February 21, 2023

Sembra infatti che la patch 16.0.0 abbia cambiato quasi del tutto il sistema con cui Nintendo Switch è in grado di identificare le parolacce e i termini offensivi, rendendo il processo più semplice a livello software e aggiornando ulteriormente la lista di parole non consentite.

Inoltre, sono stati aggiornati anche il browser interno, i moduli per il sistema operativo, i messaggi di errore e alcune opzioni specifiche: il codice QR che reindirizzava a una pagina per rispondere a dubbi sulla console è stato modificato per linkare un indirizzo HTTPS, mentre le note legali hanno rimosso il diagramma del connettore HDMI dall’apposita pagina dedicata.

Many OS modules were modified in this update. Changes can vary from simple recompiles with the latest SDK to actual modifications. For up-to-date information about changes made to system internals, please refer to SwitchBrew: https://t.co/iUVSACpT09. — OatmealDome (@OatmealDome) February 21, 2023

Un’altra novità scoperta dai dataminer OatmealDome e Shutterbug2000, particolarmente interessante, è l’aggiunta di una nuova Certification Authority, chiamata «G4». Non è chiaro come mai Nintendo abbia deciso di introdurre questa novità, dato che fino a questo momento tutti i server Switch utilizzano regolarmente il «G3».

Insomma, si tratta di dettagli nascosti molto tecnici che probabilmente importeranno poco ai normali utenti, ma che permetteranno di usufruire di una console più stabile e performante: la patch 16.0.0 è già disponibile per il download su tutte le console Nintendo Switch.

L’ultimo miglioramento nascosto era invece arrivato all’inizio di questo mese: la grande N aveva infatti aggiornato “in segreto” il Nintendo eShop, rendendo scoprire e acquistare i videogiochi molto più semplice.

La casa di Kyoto continua dunque a migliorare attivamente Switch, ma sembra stia anche lavorando al suo successore: un ulteriore indizio in tal senso è arrivato dal CMA, che avrebbe confermato perfino il ritorno del servizio Switch Online.