Nintendo eShop, nuovi sconti su oltre 1000 giochi Square Enix e non solo: ecco i migliori

Nintendo eShop ha svelato nuove promozioni a tempo particolarmente interessanti per tutti gli utenti in possesso di una console Switch: da questo momento sono infatti disponibili più di 1000 giochi in sconto, ma solo per pochi giorni.

La maggior parte delle offerte disponibili resteranno infatti disponibili fino al 29 o al 30 marzo, mentre solo per alcuni titoli potrebbero andare avanti anche fino al 10 aprile.

Con i nuovi sconti eShop troverete in offerta anche alcune delle migliori produzioni di casa Square Enix, incluso anche il recente Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, che può già essere vostro a un prezzo speciale (se preferite le edizioni fisiche, lo trovate anche su Amazon).

La nuova edizione dell’amato prequel del settimo capitolo di Final Fantasy oggi potrà essere vostro con uno sconto del 20%, ma questo è solo uno dei tanti classici di casa Square Enix in sconto: potrete acquistare ad esempio Final Fantasy VII a soli 7,99€, o Final Fantasy VIII Remastered a 9,99€.

Restando in tema Square Enix, potrete approfittare di offerte speciali anche su altre produzioni più recenti: ad esempio, Harvestella è disponibile al 30% in meno, mentre la Radical Dreamers Edition di Chrono Cross può essere vostra a soli 13,99€.

Ma i grandi giochi di Square non sono gli unici titoli a essere protagonisti degli sconti eShop: gli appassionati dei giochi di calcio potranno infatti approfittare del 50% di sconto su FIFA 23 Legacy Edition, attualmente disponibile gratis in prova con Switch Online, o recuperare Football Manager 2023 Touch al 33% in meno.

C’è ampio spazio per alcune delle più amate produzioni di casa Capcom, come Resident Evil 4 e Devil May Cry 3 Special Edition a 9,99€ l’uno: di seguito vi riporteremo i migliori giochi in sconto selezionati da noi, ma vi consigliamo di consultare la lista completa di offerte di Nintendo eShop al seguente indirizzo.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition a 13,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 30%

a 13,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 30% Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 47.99€ (anziché 59.99€) – Sconto del 20%

a 47.99€ (anziché 59.99€) – Sconto del 20% Devil May Cry 3 Special Edition a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Dragon Quest Treasures a 35,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 40% FIFA 23 Legacy Edition a 19.99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19.99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition a 11,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 60%

a 11,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 60% Final Fantasy VII a 7,99€ (anziché 15,99€) – Sconto del 50%

a 7,99€ (anziché 15,99€) – Sconto del 50% Final Fantasy VIII Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Final Fantasy X/X-2 HD Remaster a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50% Football Manager 2023 Touch a 30,14€ (anziché 44,99€) – Sconto del 33%

a 30,14€ (anziché 44,99€) – Sconto del 33% Resident Evil 4 a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Salt and Sanctuary a 3,74€ (anziché 14,99€) – Sconto del 75%

a 3,74€ (anziché 14,99€) – Sconto del 75% Street Fighter 30th Anniversary Collection a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50% Streets of Rage 4 a 12,49€ (anziché 24,99€) – Sconto del 50%

a 12,49€ (anziché 24,99€) – Sconto del 50% Tactics Ogre: Reborn a 34,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 30%

Vi raccomandiamo di consultare accuratamente le scadenze di tutte le offerte attualmente disponibili, così da essere sicuri di non lasciarvi sfuggire nemmeno un’occasione disponibile.

Restando in tema di occasioni da non lasciarvi sfuggire, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per sbloccare una prova gratuita di Nintendo Switch Online per un’intera settimana, grazie alla quale potrete provare anche tutti gli ultimi giochi gratis.